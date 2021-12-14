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Главная война с Россией Путину предложили два четких пути развития ситуации вокруг Украины, - Посольство США

Путину предложили два четких пути развития ситуации вокруг Украины, - Посольство США

14 декабря, 2021 вторник
12:18
война с Россией

США предложили президенту РФ Владимиру Путину либо заплатить чрезвычайно высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины, либо выбрать путь дипломатии

Об этом сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в комментарии РБК-Украина .

По словам Лангенкемпа, России было предложено два четких варианта развития событий.

"Дальнейшая агрессия против Украины, которая повлечет за собой чрезвычайно высокие затраты для России, потому что мы примем решительные меры, которые мы намеренно не применяли раньше, или альтернативу, какова диалог и дипломатия. Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь", – сказал представитель посольства.

Он подчеркнул, что американцы будут наблюдать за действиями РФ в ближайшие недели и будут делать выводы.

  • Австралия поддержала США, ЕС и G7 в сдерживании российской агрессии против Украины и призвала РФ к дипломатии.
  • Представитель Белого дома Джен Псаки заявила , что США рассматривают возможность увеличить свое военное присутствие в восточноевропейских странах НАТО, если Россия решит напасть на Украину.
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США
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