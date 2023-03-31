Об этом Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

В контексте угроз президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что "Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы нарушить еще одно обязательство, которое он недавно взял на себя с лидером КНР в совместном заявлении, подписанном 22 марта 2023 года. В документе провозглашается, что "все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздерживаться от развертывания ядерного оружия за пределами своих национальных территорий".

Сергей Кислица особо выделил заявление Пекина, что ядерную войну невозможно выиграть и вести, а распространение ядерного оружия необходимо предотвратить.