Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Кремль лжет и пренебрегает даже теми, кого объявляет своими стратегическими партнерами
Об этом Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.
В контексте угроз президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что "Путину понадобилось всего четыре дня, чтобы нарушить еще одно обязательство, которое он недавно взял на себя с лидером КНР в совместном заявлении, подписанном 22 марта 2023 года. В документе провозглашается, что "все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздерживаться от развертывания ядерного оружия за пределами своих национальных территорий".
Сергей Кислица особо выделил заявление Пекина, что ядерную войну невозможно выиграть и вести, а распространение ядерного оружия необходимо предотвратить.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- Позже сообщалось, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется .
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