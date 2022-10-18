Путину подарили фотоальбом с женами участников войны против Украины
Самарский губернатор подарил Путину альбом с фотографиями женщин в кителях своих мужей, участвующих в войне против Украины
Об этом сообщает RIA "Kremlinpool".
Самарский губернатор Дмитрий Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки женщин в кителях своих мужчин, участвующих в спецоперации
Президент оценил фото, заявив, что они красавицы.
Губернатор добавил, что инициативу уже подхватили другие регионы, которые тоже решили сделать похожие альбомы. Они, по словам чиновника, должны почему-то вдохновлять к работе тех, кто остается в тылу.
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