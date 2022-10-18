Путину подарили фотоальбом с женами участников войны против Украины

Об этом сообщает RIA "Kremlinpool".

Самарский губернатор Дмитрий Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки женщин в кителях своих мужчин, участвующих в спецоперации

Президент оценил фото, заявив, что они красавицы.

Губернатор добавил, что инициативу уже подхватили другие регионы, которые тоже решили сделать похожие альбомы. Они, по словам чиновника, должны почему-то вдохновлять к работе тех, кто остается в тылу.

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