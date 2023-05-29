Путину осталось недолго?

Он, как оказалось, настолько убогий - неужели действительно прогрессирует болезнь Паркинсона или это просто врожденная тупость, что даже не способен просчитать и учесть печальный опыт своих предшественников, Сталина и Хрущева.

Ведь как только эти двое, каждый в свое время, попытались играть в ядерные игры, то есть сознательно ставить человечество на грань уничтожения, как будто бы вмешалась какая-то высшая сила, и после этого они у власти уже долго не продержались. Сталин вообще, стоило ему только заикнуться о возможности использования ядерной бомбы в корейской войне, как скоро уже умирал на полу в собственной моче, очевидно, другого варианта его устранения просто не существовало. Поговаривают, что роль “высшей силы” тогда сыграли его верные соратники. Ну а Хрущев после спровоцированного им же так называемого Карибского кризиса, когда мир стоял на грани ядерной войны, тоже вскоре лишился власти, хотя потом еще немного ощутил себя пенсионером союзного значения. И в этом случае так же без верных соратников не обошлось... У Путина также верных соратников хватает, хотя спокойная старость ему вряд ли светит. Он уже и так военный преступник и, очевидно, жив, только пока на троне.

Я далек от веры в теорию всемирного заговора или какой-то тайный план группы влиятельных людей или организаций против нарушителей ядерного статус-кво - здесь скорее всего просто действует главный закон кармы. То есть все, что ты излучаешь во Вселенную, вернется к тебе бумерангом. Хочется верить, что плешивому диктатору осталось ждать не так уж долго, а рикошетом и Луке достанется.

А может, с него и начнет? Хотя усатый, конечно, как всегда, понадеется пропетлять.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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