Путину одна дорога – в бездну, он бросит всю Россию в топку войны, - генерал Мусаев
Генерал Альнур Мусаев, экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана, считает, что Путин бросит всю Россию, весь ее потенциал, лишь бы удержаться у власти, хотя бы на время продлить свое существование
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Путин будет вынужден прыгать в эту геополитическую бездну. Ведь договариваться с ним, по моему мнению, Украина не планирует. И правильно делает. Хотя и есть определенные сомнения отдельных политиков в Европе или США, которые хотят уговорить Украину на какие-то мирные переговоры, но это частные случаи, не влияющие на общую картину. Поэтому Путину одна дорога – в бездну, и на этом пути он будет вынужден совершать все эти преступления, которые были в Виннице, Кременчуге, Харькове, Одессе, Мариуполе, вся эта немыслимая преступная деятельность уже не позволяет ему повернуть в какую-то другую сторону", - отметил генерал.
Альнур Мусаев убежден, что капитулировать Путин не способен, потому что у него нет минимального человеческого, гуманитарного понимания для того, чтобы действовать в интересах России, российского народа.
"Он все бросит в топку войны, абсолютно всю Россию, весь ее потенциал, лишь бы удержаться во власти, хоть на время продлить свое существование. О том, чтобы остаться в истории каким-то "великим Петром"- , он уже с этой мыслью попрощался. У него осталась одна цель – сохранить свою жизнь. А сохранение власти – это и есть сохранение жизни. Другого пути у него нет", - объяснил Мусаев.
- Также генерал, экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев считает, что российский генералитет не способен устранить Путина физическим путем.
- Кроме того, генерал Альнур Мусаев выразил мнение, что угроза покушения на Зеленского будет усиливаться.
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