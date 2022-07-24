Путину одна дорога – в бездну, он бросит всю Россию в топку войны, - генерал Мусаев

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Путин будет вынужден прыгать в эту геополитическую бездну. Ведь договариваться с ним, по моему мнению, Украина не планирует. И правильно делает. Хотя и есть определенные сомнения отдельных политиков в Европе или США, которые хотят уговорить Украину на какие-то мирные переговоры, но это частные случаи, не влияющие на общую картину. Поэтому Путину одна дорога – в бездну, и на этом пути он будет вынужден совершать все эти преступления, которые были в Виннице, Кременчуге, Харькове, Одессе, Мариуполе, вся эта немыслимая преступная деятельность уже не позволяет ему повернуть в какую-то другую сторону", - отметил генерал.

Альнур Мусаев убежден, что капитулировать Путин не способен, потому что у него нет минимального человеческого, гуманитарного понимания для того, чтобы действовать в интересах России, российского народа.

"Он все бросит в топку войны, абсолютно всю Россию, весь ее потенциал, лишь бы удержаться во власти, хоть на время продлить свое существование. О том, чтобы остаться в истории каким-то "великим Петром"- , он уже с этой мыслью попрощался. У него осталась одна цель – сохранить свою жизнь. А сохранение власти – это и есть сохранение жизни. Другого пути у него нет", - объяснил Мусаев.