Путину нужны переговоры, чтобы восстановить военные силы, - экс-глава МИД Огрызко
Россия хочет затянуть Украину в переговоры, чтобы восстановить свою военную мощь
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Россияне поняли, что прямой лобовой удар не работает. Надо искать другие способы. Для этого нужно время - чтобы перегруппироваться, реорганизоваться, как-то восстановиться и тому подобное. Для этого нужно переговоры и перемирие, то, что Путин называет переговорным процессом", – считает он.
Огрызко напомнил, что Украина уже 8 лет вела переговоры с Путиным после Донбасса.
"Мы знаем, чем это закончилось. Ничего нового нет, это та же тактика затягивания Украины в ловушку переговоров. Я очень надеюсь, что наша власть в нее не попадет", - подытожил эксминистр.
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