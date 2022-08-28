Путину нужны переговоры, чтобы восстановить военные силы, - экс-глава МИД Огрызко

Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Россияне поняли, что прямой лобовой удар не работает. Надо искать другие способы. Для этого нужно время - чтобы перегруппироваться, реорганизоваться, как-то восстановиться и тому подобное. Для этого нужно переговоры и перемирие, то, что Путин называет переговорным процессом", – считает он.

Огрызко напомнил, что Украина уже 8 лет вела переговоры с Путиным после Донбасса.

"Мы знаем, чем это закончилось. Ничего нового нет, это та же тактика затягивания Украины в ловушку переговоров. Я очень надеюсь, что наша власть в нее не попадет", - подытожил эксминистр.