Путину нужно от 2 до 4 месяцев для полномасштабного вторжения на территорию Украины, - Климкин

Такое мнение политик высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV



"Путин систематично готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Он разместил вооружение у границ Украины. Его войска отходят и приходят, таким образом тренируясь атаковать Украину. Путину нужно от двух до четырех месяцев, чтобы построить военную инфраструктуру вокруг наших границ, дабы атаковать с разных направлений. Я хочу сразу всех успокоить и не нужно паниковать. Но хочу отметить, что хотя блицкриг против Украины невозможен, готовиться к возможной эскалации со стороны РФ нужно уже сегодня", - сказал Климкин



Климкин уверен, что хотя повторение сценария 2014 года, когда армия РФ атаковала территорию Украины неожиданно, уже невозможно, Путин может прибегнуть к дестабилизации внутри Украины. По мнению политика, это могут быть атаки на церкви, отключение электроэнергии и нападения на критические элементы инфраструктуры Украины.



"Вряд ли Путин сначала планирует прямое военное вторжение на территорию Украины. Сначала могут быть задействованы элементы дестабилизации внутри страны. А затем дислокация войск РФ как "спасителей" ситуации в стране. Эти все сценарии в Москве активно обсуждают и планируют. И нам нужно готовиться к разным сценариям развития событий. В частности, и к военной атаке территории Украины, и к гибридным атакам внутри страны", - добавил Климкин.