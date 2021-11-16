Путину нужно от 2 до 4 месяцев для полномасштабного вторжения на территорию Украины, - Климкин
Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что Путину нужно от 2 до 4 месяцев для создания военной инфраструктуры вокруг границ Украины, чтобы начать полномасштабное вторжение
Такое мнение политик высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV
"Путин систематично готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Он разместил вооружение у границ Украины. Его войска отходят и приходят, таким образом тренируясь атаковать Украину. Путину нужно от двух до четырех месяцев, чтобы построить военную инфраструктуру вокруг наших границ, дабы атаковать с разных направлений. Я хочу сразу всех успокоить и не нужно паниковать. Но хочу отметить, что хотя блицкриг против Украины невозможен, готовиться к возможной эскалации со стороны РФ нужно уже сегодня", - сказал Климкин
Климкин уверен, что хотя повторение сценария 2014 года, когда армия РФ атаковала территорию Украины неожиданно, уже невозможно, Путин может прибегнуть к дестабилизации внутри Украины. По мнению политика, это могут быть атаки на церкви, отключение электроэнергии и нападения на критические элементы инфраструктуры Украины.
"Вряд ли Путин сначала планирует прямое военное вторжение на территорию Украины. Сначала могут быть задействованы элементы дестабилизации внутри страны. А затем дислокация войск РФ как "спасителей" ситуации в стране. Эти все сценарии в Москве активно обсуждают и планируют. И нам нужно готовиться к разным сценариям развития событий. В частности, и к военной атаке территории Украины, и к гибридным атакам внутри страны", - добавил Климкин.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию с войсками РФ у границы Украины с министрами иностранных дел Польши и Франции Збигневом Рау и Жаном-Ивом Ле Дрианом.
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