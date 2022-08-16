Путину нужно объявлять мобилизацию для возобновления наступления армии РФ, – полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко убежден, что для возобновления наступательных действий по нескольким направлениям Путину нужно будет объявлять всеобщую мобилизацию в России
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Теоретически Россия может возобновить наступательные действия по нескольким направлениям. У них достаточно сил и средств для таких мер. Однако я считаю, что через некоторое время при таких обстоятельствах Путин вынужден будет объявить всеобщую мобилизацию. Из-за огромных потерь, которые зависят от наступательных планов, он вынужден будет это сделать", - объяснил Костенко.
Полковник СБУ убежден, что при любых обстоятельствах у россиян не хватит сил и средств для захвата Николаева и Одессы.
"Они могут приступить к наступательным действиям, чтобы восстановить свои логистические возможности на Юге Украины. Однако о захвате Одессы и Николаева речь не идет. У них нет для этого сил и средств. То есть о наступательных действиях россиян на оперативно-тактическом уровне можем говорить, но не больше. Однако и такие действия сейчас для них сложны", - добавил он.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 16 августа сообщил, что Россия увеличила группировку вертолетов до 360 единиц , также около 430 российских самолетов находятся вокруг украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и временно оккупированного Крыма.
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