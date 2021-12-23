Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией "Путину нужно дать четкий ответ": в Германии выступили за поставку оружия в Украину

"Путину нужно дать четкий ответ": в Германии выступили за поставку оружия в Украину

23 декабря, 2021 четверг
17:58
война с Россией

Будущий преемник Ангелы Меркель в должности лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил за поставку оружия Украине, подчеркнув, что Путину нужно дать "четкий и решительный ответ"

Об этом Фридрих Мерц заявил в четверг, 23 декабря, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Политик заявил, что выступает за поставку летального оружия в Украину для самообороны.

Он подчеркнул, что Путину необходимо дать "четкий и решительный ответ", учитывая развертывание российских войск у украинской границы.

"Вплоть до вопроса о том, можно ли помочь Украине противостоять такой угрозе посредством оборонительного оружия", - сказал Мерц.

По его словам, запросы Украины на такое оружие являются "бесспорно законными, учитывая массовое развертывание войск российской армией на ее восточной границе".

Пока что Германия предоставила Украине нелетальную военную технику, в том числе для полевых госпиталей. Сейчас Украина получает летальное оружие преимущественно из США, в частности, противотанковые ракеты типа "Джавелин". Также есть соглашение с Великобританией о совместном строительстве военных кораблей.

  • Напомним, 13 декабря издание Bild сообщило, что Меркель с мая блокировала поставки оружия в Украину через НАТО.
  • Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с новоназначенным федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок "Северный поток - 2" и ситуацию на Донбассе.
  • По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.
  • 14 декабря Зеленский отреагировал на информацию о блокировании Германией поставок оружия Украине.
  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что с приходом нового немецкого правительства позиция по поставкам вооружения Украине осталась негативной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Мир
Германия
Читайте также:
сепар
22 декабря, 2021 среда
"Освобождать Новороссию": российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины
title.author Виталий Портников
21 декабря, 2021 вторник
Виталий Портников: Не понимаете, что нужно спасаться? 
Зеленский
21 декабря, 2021 вторник
"Плевок в лицо Байдену от Зеленского": юрист Жернаков об отказе объявить победителя конкурса на руководителя САП
Киев
-11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.12
    Покупка 27.12
    Продажа 27.36
  • EUR
    Покупка 30.58
    Продажа 31.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
23 декабря
19:44
Зинченко и Ярмоленко подешевели: Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ
19:30
Львов карантин
Ляшко: из "красной" зоны в ближайшее время могут выйти две области
19:21
Арахамия за счет аграрного бизнесмена Калюжного летал чартером в командировку в Николаев, - УП
19:12
Эксклюзив
ОП может решать вопрос с Минскими соглашениями и для этого выбивают оппозицию, которая будет сопротивляться, - нардеп Костенко о подозрении Порошенко
19:10
"Диалог – единственный способ разрешить ситуацию": Великобритания назвала недопустимой агрессию РФ против Украины
18:54
В Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта", один из них - новый
18:32
Кабмин упростил процедуру признания лиц лишенными свободы в результате российской вооруженной агрессии
18:17
Русские военные
Россия вербует наемников с боевым опытом, чтобы отправить их на Восток Украины, - Reuters
18:11
Вадим Гутцайт
Хотя бы одну медаль, - министр спорта Гутцайт сделал неутешительный прогноз на Олимпиаду-2022
18:09
PR
косметика
Детская и взрослая косметика: все познается в сравнении
18:06
Как действовать в случае чрезвычайной ситуации или войны: в Украине создали брошюру
17:58
Шевченко нашел в Швейцарии нового форварда для своей команды
17:44
Несмотря на договоренности о полной "тишине": оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов на Донбассе
17:38
САП
Избрание руководителя САП: глава комиссии заявила, что будет сделано все, чтобы результаты конкурса не обжаловали
17:23
Эксклюзив
женщина ВСУ
Политтехнолог о военном учете для женщин: так же может хладнокровно уничтожать российских диверсантов
17:20
Сергей Гармаш
На заседании ТКГ Россия выступила с неожиданным заявлением об открытии всех КПВВ, - Гармаш
17:10
В Германии зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"
16:59
Тайсон
В "Металлисте" отреагировали на информацию о возвращении легендарного футболиста
16:58
Владимир Зеленский
Зеленского вызывают в Верховный суд по иску Порошенко, - адвокат
16:55
Эксклюзив
Зеленский Порошенко
"Попытка дискредитировать и способствовать снижению рейтингов оппозиции": политолог назвала подозрение Порошенко элементом предвыборной кампании властей Зеленского
16:47
Спутник V
Российский "конвой" доставил более 270 тыс. доз "Спутника Лайт" в ОРДО
16:45
В Беларуси издание Радио Свобода признали "экстремистским формированием"
16:43
Италия усилила карантинные ограничения и сократила срок действия COVID-сертификатов до 6 месяцев
16:17
уголь
ДТЭК Ахметова приобрел дополнительные 150 тыс. тонн угля из США
16:15
МИД
"Украина стремится исключительно к миру": МИД отреагировал на слова Путина о подготовке "военной операции" на Донбассе
15:58
Польша с весны введет обязательную вакцинацию медработников от COVID-19
15:55
Ни денег, ни дерева: в Киеве разворовали 5 млн грн на новогоднюю елку для Центрального вокзала
15:52
Сбывали в Украине поддельные препараты для онкобольных: СБУ прекратила деятельность преступной группировки
15:49
Инфографика
Украинец Малиновский попал в сборную лучших игроков чемпионата Италии
15:48
"Не призыв на службу": украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года
15:34
Когда уехал из Донецка, у меня осталось два чемодана, жена и дочь, - экс-капитан сборной Украины по футболу вспоминает начало войны
15:21
ООС ВСУ
"Стрелять в ответ никто не запрещал": Залужный о договоренности ТКГ по режиму прекращения огня
15:12
Правительство Бельгии планирует закрыть все атомные электростанции до 2025 года
15:00
россия
Россияне стянули к украинской границе около 52 батальонно-тактических групп, - Залужный
14:59
пакет малыша
В Украине упростили процедуру получения "Пакета малыша" и выплаты денежной компенсации
14:41
товарообмен
Рыба, шоколад и лекарства: Украина на год продлила запрет на ввоз ряда российских товаров
14:41
коммуналка
В Украине появится единая система коммунальных услуг
14:25
Наталья Диденко
Морозы до -18°C, снег и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 декабря
14:24
САП
Победителя конкурса на должность главы САП должны объявить 24 декабря
14:21
путин
Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV