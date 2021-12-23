"Путину нужно дать четкий ответ": в Германии выступили за поставку оружия в Украину

Об этом Фридрих Мерц заявил в четверг, 23 декабря, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



Политик заявил, что выступает за поставку летального оружия в Украину для самообороны.



Он подчеркнул, что Путину необходимо дать "четкий и решительный ответ", учитывая развертывание российских войск у украинской границы.



"Вплоть до вопроса о том, можно ли помочь Украине противостоять такой угрозе посредством оборонительного оружия", - сказал Мерц.



По его словам, запросы Украины на такое оружие являются "бесспорно законными, учитывая массовое развертывание войск российской армией на ее восточной границе".



Пока что Германия предоставила Украине нелетальную военную технику, в том числе для полевых госпиталей. Сейчас Украина получает летальное оружие преимущественно из США, в частности, противотанковые ракеты типа "Джавелин". Также есть соглашение с Великобританией о совместном строительстве военных кораблей.

Напомним, 13 декабря издание Bild сообщило, что Меркель с мая блокировала поставки оружия в Украину через НАТО.

Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с новоназначенным федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок "Северный поток - 2" и ситуацию на Донбассе.

По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

14 декабря Зеленский отреагировал на информацию о блокировании Германией поставок оружия Украине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что с приходом нового немецкого правительства позиция по поставкам вооружения Украине осталась негативной.