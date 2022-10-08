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Путину нужно, чтобы Запад умолял его о встрече

8 октября, 2022 суббота
10:02
Мнение Виталий Портников

Президент США Джозеф Байден на встрече с однопартийцами подчеркнул, что после Карибского кризиса мир никогда еще не подходил так близко к ядерному армагеддону

Карибский кризис был одним из самых сложных испытаний в отношениях между США и СССР. Тогда угроза ядерной войны возникла в связи с желанием российского руководства разместить свои ракеты на территории коммунистической Кубы, буквально в нескольких километрах от американского побережья. Соединенные штаты отреагировали жестко, конфликт казался почти неизбежным. Остановить его удалось только с помощью так называемой "челночной" (скрытой) дипломатии. Встреча между президентом США Джоном Кеннеди и первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым считают в истории позволяющей опередить реальный ядерный конфликт, который мог бы закончиться обоюдным уничтожением двух государств, имевших огромные, по тем временам, запасы ядерного оружия.

Теперь, как видим, история может повториться, хотя в несколько ином виде. Ведь Владимир Путин считает, что нанесение ядерного удара по Украине будет ударом, нанесенным ядерным государством по стране, не владеющей таким оружием. То есть не повлечет роковых последствий для Российской Федерации.

В цивилизованном мире считают иначе. Хотя до сих пор никто ясно не сказал, что означают "катастрофические последствия" применения Россией ядерного оружия, и каким образом это применение можно остановить.

Президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты ведут переговоры по дипломатическим каналам, пытаясь объяснить РФ всю опасность применения российским руководством ядерного оружия против Украины. Однако вместе с этим Байден сказал, что такие мнения у Владимира Путина могут появиться как раз в предвкушении возможного поражения российских ВС в Украине. А мы уже несколько месяцев видим именно это поражение. То, что амбициозные планы российского президента по завоеванию украинской территории и созданию в нашей стране марионеточного предательского правительства, не воплощаются в жизнь.

То, как будут реагировать другие государства, Россию, кажется, даже не интересует. Заместитель председателя совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев, которого называют голосом Владимира Путина, говорит, что западные страны не посмеют ответить России в случае применения им ядерного оружия против Украины. То есть и Путин, и Медведев, и другие представители высшего российского политического руководства уверены в своей безнаказанности.

Следовательно, задача цивилизованного мира, если он действительно хочет предотвратить армагеддон, — заставить Владимира Путина понять, что безнаказанно выйти из вероятной ситуации ему не удастся.

Впрочем, определенные дипломатические сдвиги у российского диктатора уже есть. Имею в виду слова президента США, что встреча с президентом РФ, в случае когда Путин решит принять участие в саммите Большой Двадцатки, может состояться. Байден не отказался от самой идеи такой встречи.

До сих пор и президент США, и государственный секретарь исключали такую возможность. Они подчеркивали, что после нападения России на Украину такие переговоры бессмысленны. До тех пор, пока Россия не откажется от силового давления.

Очевидно, что ядерный шантаж, начало Третьей мировой войны с апокалиптическими последствиями для Соединенных штатов и других стран цивилизованного Запада может заставить президента США к диалогу с российским главой. Эта встреча может быть вызвана надеждой, что после нескольких месяцев войны в Украине Путин осознает всю опасность своего дальнейшего курса: как для продолжения своего правления в РФ, так и для самой РФ. Мол, Соединенным штатам удастся заставить российского президента, конечно, не только посредством жестких требований, но и обещаниями каких-то экономических возможностей, остановить войну с Украиной и вывести с ее территории свои войска.

Однако, по-моему, любой диалог с Путиным обречен на полный провал. Путин не понимает и не желает понимать язык дипломатии. Он понимает только язык силы. И факт того, что с ним уже соглашаются говорить, может расценить как необходимость посерьезнее давить на цивилизованный мир. Давить эскалацией военных действий, новыми политическими решениями об аннексии украинских территорий.

Если кто-то хочет остановить Путина, он вряд ли добьется какого-то реального успеха во время переговоров с российским диктатором.

И добавлю. Кремль до сих пор не дал ответа на вопрос, посетит ли Путин саммит G20 именно потому, что хочет держать в напряжении тех, кто хотел бы таких переговоров. Путину нужно, чтобы Запад умолял его о такой встрече. И, конечно, во время столь вероятной встречи пошел бы на нужные для российского президента компромиссы. Как сказал Медведев, Россия не собирается складывать оружие, а намерена выиграть в экономической войне против Запада.

С людьми, ожидающими, что оппоненты будут стоять перед ними на коленях, вряд ли можно найти какой-нибудь умный компромисс.

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Об авторе: Виталий Портников, писатель, журналист.

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