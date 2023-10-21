Путину нужна Украина, чтобы вести экзистенциальную войну против НАТО, - полковник Грант

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Путин понимает, что без украинских ресурсов не может вести экзистенциальную войну против НАТО. Ему нужна Украина, ее подготовленные человеческие ресурсы, которые воевали бы за Россию, вот на что он нацелен. Он уже привлек многих украинцев из Крыма и Херсона, которые воюют по ту сторону линии разграничения. Об этом нельзя забывать. Это тот сценарий, к которому он стремится. Путин будет продолжать устанавливать мировой порядок. Он будет поддерживать все, что похоже на ХАМАС, как и любую войну на Ближнем Востоке, или в Африке", - заметил Грант.

По словам военного эксперта, Путин хочет отвлечь Запад от войны в Украине.

"Путин будет искать все возможные способы в течение зимы, а также в следующем году отвлечь внимание, время и ресурсы Запада, поддерживающего Украину. Не знаю, что именно, но Путин уже сейчас что-то активно планирует. Вскоре что-то случится, и нам нужно быть ментально готовыми. Путин может по-настоящему проиграть экзистенциальную войну исключительно в Украине. И именно поэтому Украина должна отнестись к этому очень серьезно. Потому что может произойти нечто, что точно не будет на пользу воплощению стратегии украинского военного командования", - подчеркнул Грант.