Путину нужна Украина, чтобы вести экзистенциальную войну против НАТО, - полковник Грант
Полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант отметил, что Путин может проиграть экзистенциальную войну исключительно в Украине
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Путин понимает, что без украинских ресурсов не может вести экзистенциальную войну против НАТО. Ему нужна Украина, ее подготовленные человеческие ресурсы, которые воевали бы за Россию, вот на что он нацелен. Он уже привлек многих украинцев из Крыма и Херсона, которые воюют по ту сторону линии разграничения. Об этом нельзя забывать. Это тот сценарий, к которому он стремится. Путин будет продолжать устанавливать мировой порядок. Он будет поддерживать все, что похоже на ХАМАС, как и любую войну на Ближнем Востоке, или в Африке", - заметил Грант.
По словам военного эксперта, Путин хочет отвлечь Запад от войны в Украине.
"Путин будет искать все возможные способы в течение зимы, а также в следующем году отвлечь внимание, время и ресурсы Запада, поддерживающего Украину. Не знаю, что именно, но Путин уже сейчас что-то активно планирует. Вскоре что-то случится, и нам нужно быть ментально готовыми. Путин может по-настоящему проиграть экзистенциальную войну исключительно в Украине. И именно поэтому Украина должна отнестись к этому очень серьезно. Потому что может произойти нечто, что точно не будет на пользу воплощению стратегии украинского военного командования", - подчеркнул Грант.
- В среду, 18 октября, журналисты опубликовали кадры Владимира Путина в Пекине в сопровождении офицеров с чемоданом - по словам пропагандистов, он может быть "ядерным".
- Президент США Джо Байден выступил в ночь с 19 на 20 октября по киевскому времени с речью о войне в Украине и Израиле. При этом он сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАСом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное