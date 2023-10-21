Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Путину нужна Украина, чтобы вести экзистенциальную войну против НАТО, - полковник Грант
Эксклюзив

Путину нужна Украина, чтобы вести экзистенциальную войну против НАТО, - полковник Грант

21 октября, 2023 суббота
21:00
Война с Россией

Полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант отметил, что Путин может проиграть экзистенциальную войну исключительно в Украине

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Путин понимает, что без украинских ресурсов не может вести экзистенциальную войну против НАТО. Ему нужна Украина, ее подготовленные человеческие ресурсы, которые воевали бы за Россию, вот на что он нацелен. Он уже привлек многих украинцев из Крыма и Херсона, которые воюют по ту сторону линии разграничения. Об этом нельзя забывать. Это тот сценарий, к которому он стремится. Путин будет продолжать устанавливать мировой порядок. Он будет поддерживать все, что похоже на ХАМАС, как и любую войну на Ближнем Востоке, или в Африке", - заметил Грант.

По словам военного эксперта, Путин хочет отвлечь Запад от войны в Украине.

"Путин будет искать все возможные способы в течение зимы, а также в следующем году отвлечь внимание, время и ресурсы Запада, поддерживающего Украину. Не знаю, что именно, но Путин уже сейчас что-то активно планирует. Вскоре что-то случится, и нам нужно быть ментально готовыми. Путин может по-настоящему проиграть экзистенциальную войну исключительно в Украине. И именно поэтому Украина должна отнестись к этому очень серьезно. Потому что может произойти нечто, что точно не будет на пользу воплощению стратегии украинского военного командования", - подчеркнул Грант.

  • В среду, 18 октября, журналисты опубликовали кадры Владимира Путина в Пекине в сопровождении офицеров с чемоданом - по словам пропагандистов, он может быть "ядерным".
  • Президент США Джо Байден выступил в ночь с 19 на 20 октября по киевскому времени с речью о войне в Украине и Израиле. При этом он сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАСом.
Новости
Мир
Украина
Россия
ЕС
оккупированные территории
НАТО
Военные новости
помощь Украине
оружие для Украины
Война в Израиле
Читайте также:
21 октября, 2023 суббота
Япония запускает новую программу поддержки беженцев из Украины
Карта. ATACMS
20 октября, 2023 пятница
В Defense Express назвали главную задачу Atacms на поле боя
окупанти
20 октября, 2023 пятница
РФ имеет еще около 4 млн артснарядов, – разведка Эстонии
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
21:58
Мудрык забил шедевральный мяч, но "Челси" упустил победу над "Арсеналом" в АПЛ
21:51
"Задача определена": генерал Тарнавский посетил боевые бригады на Донетчине
21:39
Экс-канцлер Германии Шрёдер назвал Крым частью российской истории
21:27
Эксклюзив
Заявления ЕС и США определяют новый подход Штатов и Западного мира к помощи Украине, - дипломат Щербак
21:23
Полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, как изучают пингвинов на соседних островах
21:04
Обновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Шахтер" разгромил ЛНЗ в первом матче Срны: расписание и результаты 11-го тура УПЛ
20:44
Умер Бобби Чарльтон – легенда английского футбола
20:40
В Иране заявили, что будут экспортировать автомобили в Россию и Беларусь
20:31
Эксклюзив
События вокруг Авдеевки напоминают бои времен Второй мировой войны на Восточном фронте, - военный историк Павлов
20:13
Во встрече по украинской Формуле мира на Мальте примут участие более 50 участников, - Зеленский
20:03
OPINION
Украинские Трои
19:47
Минобороны анонсировало срок проведения следующего заседания "Рамштайн"
19:40
Умеров провел разговор с министром обороны США Остином: о чем говорили
19:17
Обещали тысячу долларов в день: россияне пытались завербовать жителя Норвегии
19:03
В течение суток на фронте произошло 68 боестолкновений, ВСУ отбили более 20 атак на Марьинском направлении, - Генштаб
19:02
Эксклюзив
Польский политик Чех без сомнения назвал, кто станет премьер-министром Польши и его политику в отношении Украины
18:45
Российские военные
На Авдеевском направлении российские солдаты роют тоннели к позициям ВСУ
18:45
Магомед Мусаев на фоне московского Кремля
Россиянин Мусаев стал теневым владельцем всего Forbes, - Washington Post
18:30
Эксклюзив
Военный эксперт Грант спрогнозировал, как долго может продолжаться российская атака на Украину
18:16
Эксклюзив
Если россияне смогут взять Авдеевку, то будут двигаться в направлении оккупации всей Донбасса, - военный эксперт Киричевский
18:15
Ваучеры на обучение от государства: более 15 тыс. украинцев смогут бесплатно получить образование, из них более 3 тыс. ВПЛ
18:08
Федеральный прокурор Швейцарии расследует вероятное финансирование ХАМАСа со стороны скрытых источников в стране
18:02
OPINION
Почему я так переживаю за ПЭПов
17:33
В Острожской академии обсудили польско-украинские отношения и солидарность народов
17:23
Обновлено
"Брусчатка никого не спасет": в Киеве, Одессе, Днепре и Черкассахпод стенами городских администраций прошли акции протеста
17:16
флаг России
Россия расторгла соглашение с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству
17:13
В шестой раз за неделю: посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали из-за сообщения о минировании
16:50
Украина Турция
Зеленский обсудил с Эрдоганом следующий раунд переговоров по Формуле мира
16:45
Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины
16:40
Эксклюзив
Верховный суд Украины
Общественная деятельница Федорив объяснила угрозу новых законопроектов по контролю высшего органа судебной власти Украины
16:31
Чехия Украина
РФ вызвала временного поверенного в делах Чехии в ответ на активную позицию страны по поддержке Украины
16:12
Алексей Данилов
Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
16:05
OPINION
Страшно бывает потом. В конце кино
15:38
Россияне заявили о работе ПВО над Ростовской областью
15:37
OPINION
Николай Княжицкий
Принятый в первом чтении закон – против русской церкви, хотя только на бумаге
15:35
Эксклюзив
Наступление противника идет по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км, – военный эксперт Снегирев
15:30
Минздрав Палестины заявил, что количество погибших в Газе возросло до 4385
15:25
Обзор
Борьба Украины за Евро-2024, новый тренер "Шахтера" и намеки Усика об окончании карьеры: обзор украинского спорта за неделю
15:23
Норвегия выделит около $1,1 млн администрации ООН по вопросам помощи и реабилитации на их работу в Газе
15:09
Обновлено
Ради развлечения залезли на вагон: на Одесчине в результате удара током погиб подросток, еще один получил ожоги
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV