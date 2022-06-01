Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не думаю, что ВСУ окажутся в окружении. Те подразделения, которые есть в Северодонецке, в Луганской области, - они боевые. Они девятый год воюют в Луганской области и выполняют свои функциональные обязанности. Путин и Москва бросили большие силы на Северодонецк. Им не нужен город, не нужны местные. Им нужна политическая картинка для того, чтобы показать: вот, они оккупировали Луганщину", - подчеркнул Шакун.

Также Сергей Шакун добавил, что враг пытается выйти на трассу Бахмут - Лисичанск и обстреливает и уничтожает Лисичанск.

"Новотошковское разбили. Сейчас они по Орехово и пытаются выйти на трассу Бахмут - Лисичанск и двинуть на Лисичанск. Это мощная сила, которая двигается на Луганщину", - подытожил Шакун.

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