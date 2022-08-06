Путину нужна пауза. Война в Украине истощает Россию, - эксперт по морскому праву Устименко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин допустил стратегическую ошибку. Он не ожидал активного сопротивления украинского народа и международной поддержки Украины. Также он не ожидал, что на Россию будут наложены такие мощные санкции. Сейчас Путину очень нужна пауза. Об этом свидетельствует ситуация на фронтах и экономическая ситуация в самой. России. Поскольку Российская Федерация на полной скорости летит в пропасть, если бы они этого не скрывали", – пояснил Устименко.

Эксперт отметил, что пауза нужна кремлю для того, чтобы перегруппироваться.

"Путин лишь прикидывается сумасшедшим. На самом деле они не готовы на эскалацию и хотят получить какую-то паузу в этой войне. Однако потом снова продолжат свою агрессию против Украины. Поскольку мы прекрасно знаем, что договориться с Российской Федерацией невозможно", - добавил он.

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