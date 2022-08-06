Путину нужна пауза. Война в Украине истощает Россию, - эксперт по морскому праву Устименко
Директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко считает, что ход боевых действий и экономическая ситуация в России свидетельствуют о том, что Путину сейчас нужна пауза
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Путин допустил стратегическую ошибку. Он не ожидал активного сопротивления украинского народа и международной поддержки Украины. Также он не ожидал, что на Россию будут наложены такие мощные санкции. Сейчас Путину очень нужна пауза. Об этом свидетельствует ситуация на фронтах и экономическая ситуация в самой. России. Поскольку Российская Федерация на полной скорости летит в пропасть, если бы они этого не скрывали", – пояснил Устименко.
Эксперт отметил, что пауза нужна кремлю для того, чтобы перегруппироваться.
"Путин лишь прикидывается сумасшедшим. На самом деле они не готовы на эскалацию и хотят получить какую-то паузу в этой войне. Однако потом снова продолжат свою агрессию против Украины. Поскольку мы прекрасно знаем, что договориться с Российской Федерацией невозможно", - добавил он.
- 29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.
- 5 августа на переговорах Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.
- 6 августа лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что война РФ против Украины будет урегулирована за столом переговоров
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное