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OPINION

Путину нужна большая война, потому что войну против Украины он уже проиграл

Михаил Басараб
23 октября, 2022 воскресенье
12:12
Мнение

Президент РФ хочет спасти себя в большей композиции – в официальном провозглашении оси авторитарных стран

С каждым последующим днем русско-украинской войны растет возможность полноценного начала глобального столкновения.

В нашу войну шаг за шагом втягивается Иран. Это уже звучит почти официально. Идет к полному участию в боевых действиях Белоруссии. В той же Белоруссии накручивается антипольская и антилитовская истерика. В Норвегии происходит некая странная активность россиян. Казалось бы, им сейчас должно быть не до этого.

В такой динамике каждый следующий день может произойти повод к большей войне.

Путин уходит в ва-банк. Ему нужна большая война, потому что войну против Украины он уже проиграл. Большая война дает ему шанс.

Во-первых, Бункерный рассчитывает, что в войну будет вынужден войти Китай. Москва именно поэтому и расширяет контекст российско-украинского противостояния, чтобы в его омут затянуть всех крупных глобальных игроков. Каждый должен будет официально и напрямую стать по ту или иную сторону. Путин хочет спасти себя в большей композиции – в официальном провозглашении оси авторитарных стран.

Путин уходит в ва-банк. Ему нужна большая война, потому что войну против Украины он уже проиграл. Большая война дает ему шанс

Во-вторых, Путин все еще верит в то, что в большей войне НАТО пошатнется, потому что не все члены Альянса будут готовы к непосредственному участию. На этом фоне могут возникнуть другие разногласия между членами НАТО. На это очевидны надежды Путина.

Это мои предположения и объяснения эскалации и новых масштабных авантюр умирающего кремлевского режима. Не вижу других объяснений для такого размаха в условиях внутренней российской катастрофы, которая приближается и кажется неизбежной. Путин вынужден блефовать. Ему нужна большая игра. В этой он уже потерпел фиаско.

Есть основа и для оптимизма: Россия может не дожить до реализации этих надежд Путина.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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