Путину нужен собственный клан как противовес ФСБ, для этого есть Кадыров и Пригожин, - Фейгин
ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова являются личной охраной президента РФ Владимира Путина
Об этом сказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".
"Он опирается на таких людей. Ему нужен баланс, нужно, чтобы кроме ФСБ, несмотря на то, что это его детище, система власти, был его собственный клан, чтобы был баланс для него лично, создающий гарантии", - отметил он.
По его мнению, Пригожин и Кадыров – люди с неполноценной биографией.
Кадыров в 16 лет зарезал первого россиянина. Это явно люди, которым хоть и прочат какое-то политическое будущее, но шансов они, честно говоря, на него не имеют. Потому что с подобным бэкграундом в России реализовать такое будущее, тем более, когда ты представитель одного из народов, а Пригожин вообще непонятно откуда появился, все же очень сложно", - отметил политик.
Фейгин отметил, что для Путина эти парамилитарные образования – что ЧВК Вагнера, что подразделения Кадырова из Росгвардии, являются сильной и качественной преторианской гвардией (личными охранниками).
"Если какой-то заговор - он на них сможет опереться. И они понимают: как не станет Путина - где будет тот Кадыров, тот Пригожин? Кто бы ни пришел, даже выходцы из ФСБ, сын Патрушева сядет - их все равно уберут обоих, потому что они не нужны, это личные отношения самого Путина, но никоим образом не обязательство самой системы по отношению к этим людям", - подытожил он.
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