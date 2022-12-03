Путину неважно, что о нем говорят лидеры цивилизованных стран. У него есть идея фикс, в которую верят россияне, - дипломат Огрызко
Дипломат, министр иностранных дел в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отметил, что Путин соответствует интересам, желаниям и мечтам российского общества
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Для Путина и его приспешников не имеет значения, что о них говорят в мире и как они воспринимаются со стороны. Это другое психологическое пространство. Российская публика живет по другим категориям. Россияне живут категориями, которые в цивилизованную голову не влезают. То, что делают эти дикари в Украине, выходит за пределы чего угодно", - подчеркнул Огрызко.
По словам дипломата, Путину безразлично, что сказал Байден, Макрон, Шольц.
"У него есть идея фикс, и в эту идею продолжает верить большая часть российского населения, которому нужны победы, которому нужно величие. Этим и пользуется Путин. Российское общество хочет Путина. Он соответствует интересам, желаниям и мечтам этого общества. Путин такой, как все российское общество", - добавил Огрызко.
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