Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Для Путина и его приспешников не имеет значения, что о них говорят в мире и как они воспринимаются со стороны. Это другое психологическое пространство. Российская публика живет по другим категориям. Россияне живут категориями, которые в цивилизованную голову не влезают. То, что делают эти дикари в Украине, выходит за пределы чего угодно", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, Путину безразлично, что сказал Байден, Макрон, Шольц.

"У него есть идея фикс, и в эту идею продолжает верить большая часть российского населения, которому нужны победы, которому нужно величие. Этим и пользуется Путин. Российское общество хочет Путина. Он соответствует интересам, желаниям и мечтам этого общества. Путин такой, как все российское общество", - добавил Огрызко.

1 декабря Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается , а войско деградирует.

1 декабря военный аналитик Гетьман заявил , что на Бахмутском направлении ВСУ удается сковывать вражескую силу, терпящую колоссальные потери.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал скопление российских военных под Бахмутом

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