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Главная война с Россией Путину некуда отступать, он будет воевать до последнего россиянина, - Марк Фейгин
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Путину некуда отступать, он будет воевать до последнего россиянина, - Марк Фейгин

3 сентября, 2022 суббота
20:00
война с Россией

Российский оппозиционный деятель Марк Фейгин считает, что Путин будет продолжать шантажировать мир, требуя прекратить наступательные операции со стороны Украины

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Путин потребует остановки, чтобы возникло перемирие и длинные-длинные переговоры. За это время он легализует территории Запорожской, Херсонской области и Донбасс. Значит ли это, если война будет продолжаться, что он пойдет на какой-нибудь компромисс? Нет, он будет воевать до последнего россиянина. Потому что ему некуда отступать. Пойти на компромисс, например, отвести войска к началу кампании, к границам 23 февраля, он не может, потому что это будет однозначно расцениваться как поражение", - отметил Фейгин.

Политик также добавил, что военное руководство РФ едва собрало 15 тысяч в 3-й корпус.

"Там уже люди в возрасте, масса пожилых людей после 40-50 лет. Имеют они или нет военную специальность, проходили или нет срочную службу - сказать трудно, но по сути это плохо подготовленная масса, которая очень быстро потратится из-за своей неподготовленности", - объяснил Фейгин.

  • 25 августа стало известно, что президент РФ Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2390758 человек.
  • 27 августа первый заместитель командующего ССО 2016-2019 гг. Сергей Кривонос рассказал, что указ президента страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении численности армии означает, что РФ готовится к затяжной войне .
  • Заявление Путина об "антироссийском анклаве" на территории Украины может быть направлено на то, чтобы создать информационные условия для создания новых сил осенью и зимой

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