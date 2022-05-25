Об этом пишет влиятельный американский журнал Foreign Policy .

"По оценкам британской военной разведки, Россия потеряла треть наземных боевых сил, которые она собрала накануне вторжения, поскольку силы Москвы потерпели поражение из-за собственных оперативных недостатков и из-за ожесточенного украинского сопротивления, усиленного западным оружием. Министерство обороны США пока не замечает доказательств массовой мобилизации России. Но поскольку Россия пытается бросить больше сил в бои, она уменьшает численность боевых групп, используя подразделения, понесшие потери в своих неудачных попытках захватить Киев", - пишет издание.

"Они действительно соскребли дно каждой бочки, которую могли найти", – сказал Фредерик Каган, директор проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства.

В проекте закона, опубликованном на сайте российского парламента, отмечено, что российские законодатели намерены отменить верхний предел возраста, с которого россияне могут вступить на военную службу.

Однако, говорят источники Foreign Policy, вряд ли это поможет истощенной российской армии. "Прогресс значительно отстает от ожиданий Путина, а российские подразделения откатываются от украинских пограничных городов, таких как Харьков".

По оценкам британской разведки, российские командиры испытывают усиленное давление, чтобы достичь своих целей, а это, в свою очередь, заставляет их передислоцировать силы, истощенные боями без достаточного времени для пополнения, подвергая новым потерям.

Поэтому у полевых командиров не остается другого варианта, как "возвращение к советской тактике массированных бомбардировок и обстрелов достаточно неточной артиллерией", – сказал журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "Это происходит каждый день. Они на самом деле не прогрессируют во многих сферах, ... И их решение - просто пушечное мясо", - подытожил британский оборонный министр.