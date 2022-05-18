Путину нечем угрожать Финляндии, – военный эксперт Белесков
Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что Путин смирился с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку уже нечем угрожать этим странам
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Эффективное сопротивление украинского народа российской военной агрессии создало возможности для Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. Это один из очень важных факторов наряду с тем, что финны являются уникальной европейской нацией, которая продолжала готовиться к большой войне. Другим важным фактором для Финляндии стало то, что России уже нечем угрожать им. В Кремле уже поняли, что гипотетически могли бы быть угрозы, но если ты не можешь их подтвердить, имея основной военный потенциал вокруг Украины, то остается только смириться. Хотя Кремль и все правильно просчитал. У Финляндии довольно мощная армия, которая может самостоятельно противостоять российской интервенции, поэтому размещать базы на территории Финляндии у НАТО нет нужды", - пояснил Белесков.
Белесков подчеркнул, что Украина сыграла большую роль в расширении НАТО. Однако, по его мнению, вопрос вступления Украины в Альянс остается неоднозначным.
"Предыдущее и нынешнее руководство Украины говорили о членстве Украины в НАТО. Мы видели определенную сдержанность Альянса по этому вопросу. С другой стороны, я согласен, что альтернативы НАТО для Украины нет. Я убежден, что большинство украинского общества не согласится с другим курсом, кроме как вступление в НАТО. Альянс является единственной структурой, которая способна решать те или иные задачи, связанные с безопасностью, но когда это произойдет остается открытым вопросом, сейчас мы имеем новый уровень практического взаимодействия с НАТО, поэтому я убежден, что Украина будет приближаться к членству в НАТО даже в контексте противодействия российской агрессии", – добавил Белесков.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а 16 мая Швеция объявила, что подаст заявку на членство в Альянсе.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в блок, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление 18 мая.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
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