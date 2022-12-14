Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Путину нечего сказать российской элите и российскому обществу
OPINION

Путину нечего сказать российской элите и российскому обществу

Юрий Богданов
14 декабря, 2022 среда
08:04
Мнение

Начальная коммуникационная модель Путина потерпела неудачу. И его легитимность под большими рисками

Песков сказал, что Путин не будет давать итоговую пресс-конференцию. Впервые за десять лет.

О чем это говорит?

Путину нечего сказать российской элите и российскому обществу. Пресс-конференция Путина давно уже не содержит даже тени сложных вопросов, но он не может ответить даже на самые простые. К примеру, в чем его план? Какова цель войны ("СВО")? Когда это все кончится? Он пытался продать элите "Россию как осадную крепость", которая идет путем "сталинской модернизации", импортозамещения и "холодной войны с Западом". Но Россия слишком позорно воюет, а ее экономика слишком быстро (да, это быстро) приходит в упадок, чтобы кто-то поверил в "модернизационный проект". Начальная коммуникационная модель Путина потерпела неудачу. И его легитимность под большими рисками.

Читайте также: Британская разведка объяснила, почему Путин отказался от ежегодной пресс-конференции

Путин справедливо опасается трех вещей.

1. То, что любое проявление публичности на тему неудач нивелирует политический капитал диктатора. Все речи Путина за последние два месяца вообще не связаны с реальностью войны. Он ни разу не прокомментировал поражение под Херсоном, в Харьковской области, под Лиманом, мобилизацию — только в присутствии "карманных" "матерей". Только атаки на украинскую энергетику, которые назвал "возмездием". И оторванное от реальности заявление, что "все идет по плану". Формат пресс-конференции, чтобы не работать в минус, требует иметь хоть минимальную связь с реальностью.

Любое проявление публичности по теме неудач нивелирует политический капитал диктатора. Все речи Путина в последние два месяца вообще не связаны с реальностью войны

Читайте также: "Властелин хаоса". Путин и русские националисты

2. Рост недовольства лично к нему. Пока недовольство принимают на себя преимущественно Шойгу, Герасимов, плохие генералы и коррупционеры в армии. Иногда прилетает Лаврову, который довел Россию до изоляции как плохой дипломат. Виноваты бояре, скрывающие от царя правду. Это видно даже в очень ограниченной русской социологии. Доверие к Шойгу, министерству обороны, армии падает очень быстро. Чуть медленнее – к Лаврову. До Путина медленно. Но эти тенденции уже не удается скрыть.

3. Следствие первых двух страхов – формирование запроса на смену власти. Причем сразу с двух сторон:

• Со стороны его окружения из олигархов и силовиков. Которые в определенный момент могут перейти от состояния "боюсь Путина больше чем санкций и Гааги" в состояние "боюсь Гааги, санкций и украинцев больше, чем Путина".

Читайте также: Путину в вопросе войны в Украине все труднее балансировать между националистами и остальным населением, — ISW

• Со стороны радикального плебса и условных "гиркиных. Тех, кто будет расстреливать предателей-генералов и коррупционеров, вводить военный коммунизм и искать врагов в элите. В случае прихода к власти реальных фанатиков Путин и его окружение достаточно быстро умрут. И они это знают. (Кстати, такая фанатичная диктатура расшатает Россию гораздо быстрее режима Путина, но и рисков будет больше).

Путин не может исчезнуть из публичной коммуникации совсем. Поэтому, чем дальше, тем больше заявления Путина и вообще его коммуникации будут оторваны от реальности. Он будет все больше говорить о "трансформерах и трансформаторах"

Путин не может исчезнуть из публичной коммуникации совсем. Поэтому, чем дальше, тем больше заявления Путина и вообще его коммуникации будут оторваны от реальности. Он будет все больше говорить о "трансформерах и трансформаторах". Все больше – параллельной реальности. И это все будет дальше и дальше реализовывать его страхи. Ибо он в собственной ловушке. Он будет терять легитимность среди элиты и плебса, он станет главным виновником неудач. Не войны, потому что для россиян война не преступление. А именно неудач, нищеты и унижения.

Читайте также: Россию можно трансформировать только силой и принуждением

Любой диктатор – это тот, кто едет на спине тигра. Тигр – это элита, которая считает его гарантом легитимности. Тигр — это доведенная до безумия толпа. И как только диктатор теряет ореол незаменимости и абсолютной легитимности, его ждет очень печальный (для него) финал. Путина он ждет.

PS А, и да. Информация, что Путину нужна срочная операция, и поэтому не будет пресс-конференции — это типичный вброс. Он не стоит внимания. Россияне через второстепенные желтые СМИ создают параллельную тему, чтобы отвлечь от главного события. И снова поднять глупое обсуждение вымышленных или реальных "болезней Путина". Он боится. Вот это – главное.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .

Новости
Россия
олигархи
Владимир Путин
Дмитрий Песков
война с Россией
Читайте также:
11 декабря, 2022 воскресенье
Грузинские власти убеждены, что РФ не проиграет войну с Украиной, - военный эксперт Копчак
Песков
12 декабря, 2022 понедельник
Британская разведка объяснила, что стоит за новыми заявлениями Кремля о целях войны против Украины
13 декабря, 2022 вторник
В Брянской области РФ раздались взрывы на двух военных объектах, - СМИ
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.2
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 42.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 декабря
09:09
Обновлено
В Киеве обломком дрона повреждены два админздания. В столице и области сбито 11 "шахедов"
09:00
За сутки РФ нанесла 1 авиационный и 11 ракетных ударов по Украине
08:58
Британская разведка нашла признаки нового кризиса в верхушке силового блока РФ
08:54
Российский газ
Молдова будет судиться с российским Газпромом из-за создания энергетического кризиса
08:47
Украинские воины уничтожили более 15 российских солдат в Луганской области и ранили до 100 - на Запорожье
08:39
Эксклюзив
Оккупанты строят вторую линию обороны уже за Сватовым, готовясь к наступлению ВСУ, - командир бригады ТрО Федоренко
08:27
Ночью россияне обстреляли Никопольщину: повреждены частные дома, газопроводы и электросети
08:27
В обход санкций: западные компании поставили микроэлектроники в РФ на миллиарды долларов, - Reuters
08:26
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты и расписание полуфинальных матчей, сетка плей-офф
08:21
Обновлено
На Киевщине работали силы ПВО, есть сбитие беспилотников
07:44
PR
Как украинцам сэкономить и не столкнуться с мошенниками?
07:28
ВСУ отразили атаки РФ в трех областях и поразили 4 района скопления оккупантов
07:11
Кремль использует концепцию терроризма для внутренних репрессий, - ISW
06:44
Анналена Бербок
Германия выделит €50 млн на зимнюю помощь Украине
05:50
ISW: Проверка боевой готовности войск Беларуси не является прикрытием для сосредоточения сил у исходных позиций для вторжения в Украину
05:31
Франция - Марокко: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2022 по футболу
05:20
Россия выпустила более тысячи ракет и дронов, но не разрушила украинскую энергосистему, - Шмигаль
04:41
ВСУ ликвидировали киллера из осетинской банды, воевавшего в ЧВК Вагнера, - офицер Штефан
04:06
В ноябре россияне выпустили всего 800 украинцев с оккупированных территорий Юга
02:31
Закон о градостроительстве: петиция с требованием наложить вето набрала нужное количество голосов
01:42
"У него немного подгорела дупка": Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечины после боя с Чисорой
01:41
США объявили о научном прорыве - проведении термоядерного синтеза для получения чистой энергии
01:20
ЧВК Вагнера
Оккупанты завербовали 23 тыс. зэков в ЧВК Вагнера, - Центр национального сопротивления
00:34
Месси повторил рекорд Марадоны на чемпионатах мира по футболу
00:15
Призвал поддержать формулу мира по двум составляющим: Зеленский обратился в парламент Новой Зеландии
00:12
Зеленская и жена Макрона посетили украинских детей во французской школе
2022, вторник
13 декабря
23:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 декабря
23:31
РФ ударила по пожарной части в Сумской области - сгорел автомобиль. Террористы также повредили сельский клуб
23:06
Канада предоставит $115 млн на восстановление энергосети Киева
23:04
Аргентина уничтожила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022
23:00
Обзор
Украина все активнее стучит в "ворота в Крым", США готовы отправить Киеву ПВО Patriot, Зеленский просит о 50 млн. LED-ламп. Мировые СМИ об Украине 13 декабря
22:59
TikTok
В обе палаты Конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok
22:44
Эксклюзив
Подрыв ВСУ моста под Мелитополем нарушает вражескую логистику из Ростова, - глава РВА Буряк
22:43
Маск утратил первенство среди самых богатых людей мира. Он уступил Бернару Арно
22:02
Алексей Данилов
"Видят на примере РФ, чем это может закончиться": Данилов прокомментировал вероятность наступления из Беларуси
22:01
Новая Зеландия первой в мире запретила продажу табаку поколению, рожденному после 2008 года
21:51
Аналитика
Сергей Згурец
Украинская армия начала процесс демилитаризации армии РФ в Крыму. Колонка Сергея Згурца
21:39
"Надеются продвинуться глубже": Кулеба предположил, что РФ восстановит силы для большого наступления в январе-феврале
21:34
Обновлено
Рада приняла решение ликвидировать ОАСК, Зеленский подписал закон
21:27
Обзор
Победные новости 293-го дня войны: €18 млрд помощи Украине, зенитные пушки от Британии и ликвидация ОАСК
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV