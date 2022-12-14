Песков сказал, что Путин не будет давать итоговую пресс-конференцию. Впервые за десять лет.

О чем это говорит?

Путину нечего сказать российской элите и российскому обществу. Пресс-конференция Путина давно уже не содержит даже тени сложных вопросов, но он не может ответить даже на самые простые. К примеру, в чем его план? Какова цель войны ("СВО")? Когда это все кончится? Он пытался продать элите "Россию как осадную крепость", которая идет путем "сталинской модернизации", импортозамещения и "холодной войны с Западом". Но Россия слишком позорно воюет, а ее экономика слишком быстро (да, это быстро) приходит в упадок, чтобы кто-то поверил в "модернизационный проект". Начальная коммуникационная модель Путина потерпела неудачу. И его легитимность под большими рисками.

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Путин справедливо опасается трех вещей.

1. То, что любое проявление публичности на тему неудач нивелирует политический капитал диктатора. Все речи Путина за последние два месяца вообще не связаны с реальностью войны. Он ни разу не прокомментировал поражение под Херсоном, в Харьковской области, под Лиманом, мобилизацию — только в присутствии "карманных" "матерей". Только атаки на украинскую энергетику, которые назвал "возмездием". И оторванное от реальности заявление, что "все идет по плану". Формат пресс-конференции, чтобы не работать в минус, требует иметь хоть минимальную связь с реальностью.

Любое проявление публичности по теме неудач нивелирует политический капитал диктатора. Все речи Путина в последние два месяца вообще не связаны с реальностью войны

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2. Рост недовольства лично к нему. Пока недовольство принимают на себя преимущественно Шойгу, Герасимов, плохие генералы и коррупционеры в армии. Иногда прилетает Лаврову, который довел Россию до изоляции как плохой дипломат. Виноваты бояре, скрывающие от царя правду. Это видно даже в очень ограниченной русской социологии. Доверие к Шойгу, министерству обороны, армии падает очень быстро. Чуть медленнее – к Лаврову. До Путина медленно. Но эти тенденции уже не удается скрыть.

3. Следствие первых двух страхов – формирование запроса на смену власти. Причем сразу с двух сторон:

• Со стороны его окружения из олигархов и силовиков. Которые в определенный момент могут перейти от состояния "боюсь Путина больше чем санкций и Гааги" в состояние "боюсь Гааги, санкций и украинцев больше, чем Путина".

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• Со стороны радикального плебса и условных "гиркиных. Тех, кто будет расстреливать предателей-генералов и коррупционеров, вводить военный коммунизм и искать врагов в элите. В случае прихода к власти реальных фанатиков Путин и его окружение достаточно быстро умрут. И они это знают. (Кстати, такая фанатичная диктатура расшатает Россию гораздо быстрее режима Путина, но и рисков будет больше).

Путин не может исчезнуть из публичной коммуникации совсем. Поэтому, чем дальше, тем больше заявления Путина и вообще его коммуникации будут оторваны от реальности. Он будет все больше говорить о "трансформерах и трансформаторах"

Путин не может исчезнуть из публичной коммуникации совсем. Поэтому, чем дальше, тем больше заявления Путина и вообще его коммуникации будут оторваны от реальности. Он будет все больше говорить о "трансформерах и трансформаторах". Все больше – параллельной реальности. И это все будет дальше и дальше реализовывать его страхи. Ибо он в собственной ловушке. Он будет терять легитимность среди элиты и плебса, он станет главным виновником неудач. Не войны, потому что для россиян война не преступление. А именно неудач, нищеты и унижения.

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Любой диктатор – это тот, кто едет на спине тигра. Тигр – это элита, которая считает его гарантом легитимности. Тигр — это доведенная до безумия толпа. И как только диктатор теряет ореол незаменимости и абсолютной легитимности, его ждет очень печальный (для него) финал. Путина он ждет.

PS А, и да. Информация, что Путину нужна срочная операция, и поэтому не будет пресс-конференции — это типичный вброс. Он не стоит внимания. Россияне через второстепенные желтые СМИ создают параллельную тему, чтобы отвлечь от главного события. И снова поднять глупое обсуждение вымышленных или реальных "болезней Путина". Он боится. Вот это – главное.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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