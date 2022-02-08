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Путину не удалось сломать Макрона по отношению к Украине, - Шкиль

8 февраля, 2022 вторник
14:28
Общество Андрей Шкиль

Украинский политик Андрей Шкиль считает, что по результатам встречи президенту РФ Владимиру Путину не удалось изменить позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по отношению к Украине

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Во Франции достаточно положительно реагируют на визит Эмманюэля Макрона в Киев. Безусловно, без критики не обойдется, но она звучит и будет звучать с разных сторон французского политического спектра. Левое крыло критикует его за то, что он уехал в Украину поздно, центристы же критикуют Макрона за то, что сначала он посетил Москву, а не Киев. Но все единогласно указывают на то, что работа, которую делает Макрон необходима. В первую очередь из-за позиции Франции в Европе и ее будущего позиционирования в европейской политике", - рассказал Шкиль.

Политик добавил, что во французской печати достаточно активно обсуждают встречу Макрона с Путиным и уже расценивают тот факт, что президенту Франции в Москве не подали кортеж к трапу самолета как плевок не у президента, а в самую Францию. По мнению Шкиля, подобный случай доказывает, что визит президента Франции был для Путина неприятным.

"Говоря о результате встречи Макрона и Путина, нужно обратить внимание на то, как на брифинге после переговоров выглядел Макрон и как нервно вел себя Путин. Макрон сказал все то, что мы хотели бы услышать от украинского президента. Он сказал, что война на Донбассе происходит между Россией и Украиной. Он это подчеркнул и повторил это в самолете. Поэтому не нужно себя обманывать другими формированиями", - отметил Шкиль.

Также Шкиль добавил, что президент Франции отметил, что шантажируя хаосом нельзя требовать нового мирового порядка.

"Россия шантажирует мир хаосом. И, если уж говорить о лидерстве, на которое претендует Россия, то все понимают, что за лидерство. Это оружие, отравление и преследование оппозиции. Дальше, продолжавшаяся 6 часов встреча Макрона и Путина свидетельствует о том , что главе Кремля не удалось сломать президента Франции. Макрон не меняет своей позиции. Да, возможно она не такая, какую хотели бы видеть большинство украинского истеблишмента, но точно позиция Макрона не есть на стороне России", - добавил Шкиль.

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