Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Путин прибегает к газовому шантажу Европы. В России требуют снять санкции взамен на увеличение поставок газа в Европу. Также одним из условий Путина является отказаться от военной помощи Украине. Поскольку он имеет одну цель - уничтожение Украины. И в этой ситуации виноваты только европейцы. Ведь они позволили кремлевским гопникам так с ними разговаривать... Почему европейцы в начале этой войны считали, что напишут программу, по которой постепенно откажутся от российского газа, однако они не учли, что Путин не будет участвовать в их программе. Путину не нужны европейские деньги за российский газ и нефть. Он хочет восстановить СССР. Захватить Украину, Беларусь и страны центральной Азии. Ему плевать на европейские деньги", - пояснил Портников.

Журналист подчеркнул, что если бы Европа не зависела от российского газа, то могла бы действовать против России более кардинально.

"Европа стала зависимой от российского газа. Если бы этого не было, то европейские страны вели бы себя более уверенно в отношении России. Поэтому европейцев ждут нелегкие времена. Будет перманентный экономический кризис, энергетический шок, безработица и падение экономики. Путин очень удачно выбрал момент. После пандемии европейская экономика начала только восстанавливаться и сейчас Европа почувствует новый удар. Это, конечно, повлияет и на Украину. Поскольку на Западе не будет больших возможностей нам помогать", - добавил он.

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