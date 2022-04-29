Путину не хватает молодежи и средств для войны, – заместитель госсекретаря США о вере в победу Украины и поражение РФ

Об этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала в интервью РБК-Украина.

"Мы видим, как Украина воевала невероятно храбро и понесла потери со своей стороны, но мы видим и огромные потери российской стороны убитыми и ранеными. Мы видим их уничтоженную технику. Мы видим, как они теряют огромное количество танков, современных систем, авиации, вооружений, которые Путин не может заменить, потому что ему в этом никто не помогает и потому, что ему не хватает российской молодежи, готовой воевать в этой ужасной, злостной, жестокой, безнравственной войне", – рассказала она.

Нуланд отмечает, что США верят в победу Украины и предоставляют украинцам все необходимое для борьбы. Кроме этого, чиновница отметила, что США открыты к разговору, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это никогда не повторится.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил , что война России с Украиной "загнала американо-российские отношения вниз".