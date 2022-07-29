Об этом советник президента США по национальной безопасности рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

Салливан сообщил, что до 24 февраля США "были очень активны в дипломатическом смысле". Президент США Джо Байден регулярно звонил по телефону Путину, предложение США было зафиксировано на бумаге и обнародовано.

"Мы подавали предложения, чтобы сказать: США не будут размещать ракеты и боевые части в Украине на долгосрочной основе. США были готовы обсуждать с правительством России соглашение, в рамках которого обучение и полеты бомбардировщиков были бы гораздо прозрачнее, чтобы снизить риски возможного недоразумения или неправильной оценки ", – сказал Салливан.

Но Владимиру Путину это было неинтересно, – заметил Салливан.

"Он хотел войны, а сейчас Путин ясно дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы действительно прийти к дипломатическому решению", - заявил советник президента США по нацбезопасности.

29 июля госсекретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел России.

США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение.

28 июля генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией.

В тот же день посол США НАТО озвучила перспективы завершения войны.

28 июля Сенат США призвал госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала госдепартамент признать Россию спонсором терроризма , подчеркнув, что в противном случае конгресс может сделать это самостоятельно.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о рассмотрении вопроса признания России спонсором терроризма .

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