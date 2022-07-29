Путину было неинтересно. Советник президента США по нацбезопасности Салливан о предвоенных попытках США договориться с Россией
Перед войной США предлагали России компромиссы, но Путину это было неинтересно, заявил Джейк Салливан
Об этом советник президента США по национальной безопасности рассказал в интервью телеканалу "Дождь".
Салливан сообщил, что до 24 февраля США "были очень активны в дипломатическом смысле". Президент США Джо Байден регулярно звонил по телефону Путину, предложение США было зафиксировано на бумаге и обнародовано.
"Мы подавали предложения, чтобы сказать: США не будут размещать ракеты и боевые части в Украине на долгосрочной основе. США были готовы обсуждать с правительством России соглашение, в рамках которого обучение и полеты бомбардировщиков были бы гораздо прозрачнее, чтобы снизить риски возможного недоразумения или неправильной оценки ", – сказал Салливан.
Но Владимиру Путину это было неинтересно, – заметил Салливан.
"Он хотел войны, а сейчас Путин ясно дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы действительно прийти к дипломатическому решению", - заявил советник президента США по нацбезопасности.
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