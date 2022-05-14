Брифинг родных защитников Мариуполя транслировался в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день в мире, после всех переговоров, есть еще один человек, которому президенту России Путину будет трудно отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать нелегкие решения во имя блага, во имя ценностей, ведь стоит на страже этих ценностей. Мы просим высокочтимого президента Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь, большую заботу о мировых ценностях и великую восточную мудрость - приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - отметила жена одного из бойцов Наталья Зарицкая.

Родные украинских защитников призвали лидера Китая стать третьей стороной, гарантом безопасности в процессе экстракции наших воинов.

"Просим главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять необходимые меры для обеспечения выполнения процедуры экстракции (процесс вывода личного состава любой армии из вражеской среды, в район, контролируемый дружественными силами, – ред.). Выступить посредником и в качестве третьей стороны, гарантом безопасности. Китай имеет давние, тесные экономические, дипломатические, политические и военные связи с РФ, оказывает большое влияние на Россию и непосредственно на самого Путина. Просим Си Цзиньпина вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, с Азовстали. Времени у наших воинов практически не осталось. В аду наши воины уже побывали, дайте им шанс ступить на землю и увидеть солнце - они этого заслужили", - подчеркнул отец защитника Мариуполя Ставр Вишняк.

На брифинге также отмечалось, что страной для экстракции может стать Турция.

"Я хочу поблагодарить все мировые медиа и всех лидеров, которые помогают нам в решении вопроса экстракции и распространения информации. Но сегодня мы обращаемся к Си Цзиньпину, который является экономическим партнером Путина, и президент РФ может пойти с ним на диалог. Поэтому сегодня мы просим китайского лидера провести этот диалог и с помощью процедуры extraction вывести наших бойцов в третью страну, которой может быть Турция. Президент Эрдоган не против этой экстракции", - отметила супруга воина Анна Ивлеева.

Жена одного из находящихся на Азовстали бойцов добавила, что Россия уже давно могла уничтожить завод вместе с украинскими воинами.

"От моего мужа поступают сообщения о том, что Россия могла бы за 2 часа выпустить 500 авиабомб, 40 ракет и зачистить пехотой наших бойцов. Но россияне этого не делают. Их обстреливают из всех видов оружия, с моря, земли и воздуха, используя в том числе и запретное оружие. Весь мир может превратиться в Азовсталь. Нам не страшно умереть, нам страшно жить в мире, где рушатся ценности", - добавила Наталья Зарицкая.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что, по состоянию на 13 мая, Украина зарегистрировала 850 военных преступлений России. Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле очереди людей, стоявших за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т.д.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей страдают от голода .

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) заявил, что российские войска с помощью авиации продолжают массированные бомбардировки завода "Азовсталь" , где находятся многие раненые украинские защитники.

Депутат Ярослав Кильдишов сообщил, что Мариупольский городской совет на внеочередной сессии подготовил обращение в МИД Украины с просьбой спасти находящихся на заводе "Азовсталь" украинских защитников.

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