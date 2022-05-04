Путину нет дела до России. Агрессору важно, что о нем напишут в учебниках истории, - Климкин

Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".



"Путин ведет свой режим к катастрофе. Агрессор уже не принимает классически рациональных решений в контексте выгоды для своего государства. Он видит все с точки зрения, что о нем напишут в учебниках истории через 50 или 100 лет. Я действительно думаю, что о нем в учебниках напишут много похожего на то, что пишут об Адольфе Гитлере", - отметил Климкин.



По мнению экс-министра, президент страны-агрессора России Владимир Путин уже проиграл, но этот проигрыш нужно зафиксировать. И добавил, что в российских элитах уже ведутся разговоры о смещении Путина и возвращении к курсу развития нормального государства, ведь его империалистические убеждения ведут Российскую Федерацию к катастрофе.



"Путин верит, это уже у него на подсознательном уровне, в восстановление империи. Агрессор реально считает, что Украина принадлежит к его миру и хочет нас вернуть любым путем или разрушить", - заметил дипломат.

Павел Климкин также выразил мнение, что потопленный крейсер "Москва" является концом, окончательным развенчанием мифа о мощной армии России, а в кремле от этой новости все бились в истерике .

Журналист Роман Цымбалюк считает, что полномасштабная война России против Украины надолго – вплоть до последнего россиянина, президент РФ Владимир Путин так просто не сдастся .

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