Путину нет дела до России. Агрессору важно, что о нем напишут в учебниках истории, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Владимиру Путину безразлична Россия, ведь агрессору важно лишь то, что о нем напишут в учебниках истории
Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Путин ведет свой режим к катастрофе. Агрессор уже не принимает классически рациональных решений в контексте выгоды для своего государства. Он видит все с точки зрения, что о нем напишут в учебниках истории через 50 или 100 лет. Я действительно думаю, что о нем в учебниках напишут много похожего на то, что пишут об Адольфе Гитлере", - отметил Климкин.
По мнению экс-министра, президент страны-агрессора России Владимир Путин уже проиграл, но этот проигрыш нужно зафиксировать. И добавил, что в российских элитах уже ведутся разговоры о смещении Путина и возвращении к курсу развития нормального государства, ведь его империалистические убеждения ведут Российскую Федерацию к катастрофе.
"Путин верит, это уже у него на подсознательном уровне, в восстановление империи. Агрессор реально считает, что Украина принадлежит к его миру и хочет нас вернуть любым путем или разрушить", - заметил дипломат.
- Павел Климкин также выразил мнение, что потопленный крейсер "Москва" является концом, окончательным развенчанием мифа о мощной армии России, а в кремле от этой новости все бились в истерике .
- Журналист Роман Цымбалюк считает, что полномасштабная война России против Украины надолго – вплоть до последнего россиянина, президент РФ Владимир Путин так просто не сдастся .
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