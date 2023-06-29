Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Пригожин не перейдет со своей частной армией в Беларусь. Он получил приглашение от Лукашенко приехать. Посмотрим, как будет разворачиваться этот сценарий. Путинское окружение боится, оно ужасно действиями Пригожина. Они апеллируют к своим людям, что Пригожин является предателем. Не думаю, что у России или Беларуси есть возможности атаковать нас, но мы готовимся ко всем возможным сценариям, используя ресурсы и укрепляя свой потенциал, Путин уже не так силен, как кто-то ожидал, он слаб и у него нет поддержки. Мы перешли во вторую фазу коллапса Советского Союза. Россия сейчас переживает второй этап своего разрушения", - подчеркнула Юкнявичене.

Депутат Европарламента также добавила, что держать надлежащий темп на передовой – это единственный путь, чтобы победить и уничтожить врага.

"Мы рассчитываем на действия ВСУ на поле боя. Мы продолжаем доверять лидерству Украины. Мы понимаем, каково преимущество противника в воздухе. Отодвинуть противника - это нелегкая задача для ВСУ, потому что россияне мощно закрепились на своих оборонных позициях. Запад поставляет Украине много оружия , но этого недостаточно, чтобы проводить эффективное контрнаступление. Украинцы нуждаются в значительно большем оружии. ВСУ нуждаются в артиллерии дальнего радиуса действия и боевые истребители. После событий в России еще больше понятно, что мы должны быть бдительными и еще больше помогать Украине", - подчеркнула Юкнявичене.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ПИК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

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