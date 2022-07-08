Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



Сергей Згурец прокомментировал слова Путина о том, что Россия еще "серьезно пока ничего не начинала".



"Мы уже долгое время ведем боевые действия, за этот период уничтожено около 30% наиболее боеспособного личного состава армии РФ, также нанесен значительный урон российской военной технике. Как мы видим, сейчас начался процесс извлечения старой техники из баз хранения россиян и формирования добровольческих батальонов, которые имеют низкий уровень подготовки, но под пропагандистскими лозунгами их толкают на фронт, и эта динамика нам вполне понятна, а фраза Путина, что "мы серьезно еще не начинали", вызывает на самом деле улыбки. Если бы все было возможно, у них был бы совершенно другой результат", - отметил аналитик.

С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.

7 июля президент Путин сказал, что Россия еще "серьезно пока ничего не начинала" и если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попытаться