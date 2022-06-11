Об этом говорится в заявлении президента США, обнародованном на сайте Белого дома.

Президент США Джо Байден отметил, что на подорожание бензина в США повлияло полномасштабное вторжение России в Украину.

"Путинское увеличение цен ударило в мае здесь и по всему миру, – сказал Байден в пятницу, комментируя новый отчет по ценам в США. – Высокие цены на бензин, энергетику, продовольствие обеспечили половину месячного роста цен, и цены на бензин выросли на 2 доллара за галлон во многих местах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине".

Байден отметил, что Штаты должны делать больше для защиты свободы в Украине и действовать быстрее, в том числе и для того, чтобы снизить цены в США.

Также он добавил, что администрация будет принимать немедленные меры для того, чтобы снизить цены для американцев.

"Конгресс также должен действовать срочно. Я призываю Конгресс принять законопроект о сокращении расходов на доставку в этом месяце и передать его на мой стол, чтобы мы могли снизить цены на товары. И я призываю Конгресс принять закон о сокращении расходов для семей, таких как счета за электроэнергию и лекарства, отпускаемые по рецепту", – говорится в заявлении.

Кроме того, президент США призвал американские нефтегазовые компании не злоупотреблять своим положением и не завышать цены на продукцию.

Как отмечено в новом отчете министерства труда США, обнародованном в пятницу, в мае инфляция в США ускорилась до 8,6% в годовом исчислении по сравнению с 8,3% в апреле – это максимальные темпы роста с конца 1981 года. В отчете отмечено, что есть риски распространения инфляции на большое количество услуг и товаров, а не только бензин и потребительские товары.

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