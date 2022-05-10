Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Наливайченко подчеркнул, что главная ловушка путинского режима состоит в том, что в случае мобилизации россияне больше не смогут отсиживаться дома и наблюдать за войной, теперь их бросят на передовые линии фронта.

"Русская пропаганда долгое время показывала россиянам виртуальную войну: они сидели на диване, пили водку и ели картофель, а по телевидению им показывали, как ракеты уничтожают в Украине объекты. Вот на чем была сосредоточена российская пропаганда. А сейчас, когда встал вопрос мобилизации, ведь ВСУ уничтожают серьезно силы РФ, то путинский режим оказался в ловушке. Как теперь они скажут, что необходима мобилизация?", - отметил Наливайченко.



Нардеп добавил: любое решение, которое сейчас принимала бы РФ по мобилизации, является проигрышным.

"В России нет ни экономических, ни мобилизационных ресурсов сейчас, а также того необходимого военного резерва, который так давно им нужен. Что больше, эту ситуацию ослабляют санкции, которые уже второй месяц действуют против РФ", - сказал Наливайченко.

29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить общую мобилизацию россиян