Путинский режим в ловушке: как объявить мобилизацию, если россияне привыкли пить водку и смотреть войну по ТВ, - нардеп Наливайченко
Нардеп Валентин Наливайченко убежден, что РФ не имеет ни экономических, ни военных ресурсов для мобилизации
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Наливайченко подчеркнул, что главная ловушка путинского режима состоит в том, что в случае мобилизации россияне больше не смогут отсиживаться дома и наблюдать за войной, теперь их бросят на передовые линии фронта.
"Русская пропаганда долгое время показывала россиянам виртуальную войну: они сидели на диване, пили водку и ели картофель, а по телевидению им показывали, как ракеты уничтожают в Украине объекты. Вот на чем была сосредоточена российская пропаганда. А сейчас, когда встал вопрос мобилизации, ведь ВСУ уничтожают серьезно силы РФ, то путинский режим оказался в ловушке. Как теперь они скажут, что необходима мобилизация?", - отметил Наливайченко.
Нардеп добавил: любое решение, которое сейчас принимала бы РФ по мобилизации, является проигрышным.
"В России нет ни экономических, ни мобилизационных ресурсов сейчас, а также того необходимого военного резерва, который так давно им нужен. Что больше, эту ситуацию ослабляют санкции, которые уже второй месяц действуют против РФ", - сказал Наливайченко.
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29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить общую мобилизацию россиян
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