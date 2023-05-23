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Путинский режим у РФ вызывает недовольство у всех сознательных россиян, - Маляр

23 мая, 2023 вторник
13:46
Война с Россией

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что весь мир уже понимает, что режим Путина нужно менять

Об этом она сказала во время эфира на 1+1

"Рейд в Белгородской области, начавшийся вчера военными из легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса - это предполагаемый внутренний политический кризис страны-агрессора, назревавший еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", - отметила Маляр.

Замминистра обороны Анна Маляр также добавила, что действия Путина вызывают недовольство у всех сознательных россиян.

"Люди, восставшие против путинского режима - это патриоты России, насколько мы понимаем. Все то, что делает Путин из РФ, то, что он ведет войну с Украиной, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. Для россиян уже позорно доставать свой паспорт. Они стесняются сказать, что они граждане России. Рано или поздно действия Кремля должны были привести именно к тому, что происходит сейчас на Белгородщине", - отметила Маляр.

  • 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
  • Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
  • Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил, что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен"



 

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