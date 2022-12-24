На днях Киев в очередной раз атаковали иранские беспилотники, которые направили на нас россияне. Американская пресса сообщила, что в Иране стало больше обогащенного урана.

Пока наши партнеры (спасибо им за уже предоставленное) думают, предоставлять ли Украине то оружие, которое нам необходимо, чтобы нанести России решающее поражение: танки, ракеты, бронемашины, больше БПЛА — путинский режим сделает Иран ядерным государством. Иранский тоталитарный режим будет угрожать ядерным оружием Израилю и союзникам Соединенных Штатов в регионе. В том числе – Саудовской Аравии, ОАЭ, а потенциально – и Турции.

Читайте также: Россия перенесла запуски дронов-камикадзе по Украине из Крыма в Краснодарский край. Колонка Сергея Згурца

Путинский режим сделает Иран ядерным государством. Иранский тоталитарный режим будет угрожать ядерным оружием Израилю и союзникам Соединенных Штатов в регионе

Читайте также: Иран будет вероятно просить у России помощь в своей ядерной программе за поставки дронов, – ISW

О чем нам это говорит?

Что затягивание войны никому не выгодно. И что попытки уговорить Украину "на уступки" не остановят планы Ирана и России. Иран получит ядерное оружие

Единственный способ этому помешать – это нанести России поражение. Решительной, на поле боя, западным оружием и украинскими руками. И погрузить и Россию, и Иран в тотальную изоляцию всеми доступными средствами.

Демократические страны должны действовать еще более решительно. Еще более последовательно. Тиран может остановить исключительно сила и страх. Никакие переговоры — не помогут.

Источник

Об авторе. Григорий Малевко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.