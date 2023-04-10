Об этом в эфире заявила грузинская оппозиционная политика Нона Мамулашвили.

"Саакашвили очень плохо. Об этом говорят и местные врачи, и международные эксперты. Риск для его жизни очень высок. Мы видим, что власти Грузии продолжают подчеркивать, что они получают соответствующее медицинское обслуживание и остальные он сам придумывают, проблем у него нет . Так ведет себя олигархия и автократическая система, у которой есть политические пленные", - сказала она.

По ее мнению, будет очень тяжело спасти жизнь Саакашвили сейчас.

"Грузинское правительство напрямую получает инструкции из Кремля и не они решают, отпускать ли Саакашвили. А его путинский режим не отпустит. Многие процессы связаны, все будет зависеть от ситуации в мире, в Украине", - отметила она.

Мамулашвили считает, что эти процессы будут сильно влиять на политику Грузии.

"Мы обращались к президенту Украины, поскольку Саакашвили пленен РФ, только он находится в Грузии. На этот вариант в какой-то момент обратили внимание, но потом он почему-то затих. Мы продолжаем разговаривать. Спасти его это будет важно для всего цивилизованного мира. Прежде всего миром Россия хочет наказать страны, которые хотят получить демократии - показать как будут наказывать каждого человека, который пойдет против интересов РФ на тех территориях, которые Россия считает продолжением своей империи", - подытожила политика.