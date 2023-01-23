Путинский режим боится, что Украина уже может наносить удары по центрам принятия решений в Москве, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что за преступления Путина десятилетиями будут отвечать все россияне
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Информационно – психологическая операция со стороны Украины покажет, что на самом деле война уже у каждого россиянина на пороге, не надо думать, что кто-то спрячется. За преступления Путина и его команды будут отвечать все россияне. Все россияне будут десятилетиями платить финансово и отвечать морально за то , что сейчас происходит в Украине", - подчеркнул Самусь.
По словам военного эксперта, россияне ввели меры по защите Кремля и центральных районов Москвы, где расположены центры принятия решений.
"У россиян есть информация, что Украина добилась успехов по созданию соответствующего оружия дальностью, что позволяет наносить удары по резиденциям, штаб-квартирам. Но Украина будет бить по военным объектам, которые будут снижать военные возможности России, возможности российских войск проводить ракетные, авиационные удары по территории Украины. Хотя я не исключаю ударов по центрам принятия решений, если в этом потребуется текущий момент", - добавил Самусь.
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