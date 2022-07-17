Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг. поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Путинские командиры – это люди без чести, без достоинства, потому что они дают приказы на убийство гражданских, они бомбят города, села, где убивают невинных людей. Это самый большой недостаток российской армии – командиры, которых воспитывает себе Путин, которые должны быть бездумными автоматами, машинами для убийства как гражданских, так и своих солдат", – отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что интеллектуально Путин близок к советскому диктатору Сталину, ведь президент РФ так же относится к солдатам, как к пушечному мясу.

"Я с самого начала войны говорю, что самой большой проблемой являются российские командиры. Они думали, что в XXI веке можно иметь такое бесчеловечное отношение к своим солдатам. Они трактуют их как пушечное мясо, как при Сталине. Похоже, что интеллектуально Путин близок к Сталину. И он так понимает войну: не важно, какова цена, важна цель. Российские командиры в стратегии Путина жертвуют своими солдатами", - отметил Вальдемар Скшипчак.

14 июля британская разведка сообщила, что за последние дни российские войска на Донбассе не добились никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

По оценкам британской разведки от 15 июля следующими целями оккупантов будут Сиверск и Бахмут.

16 июля британская разведка сообщила, что сокращение и выравнивание линии украинской обороны позволило ВСУ успешно отражать российские атаки и способствовало "уменьшению импульса" захватчиков.

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