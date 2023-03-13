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OPINION

Путинские потоки. Диверсия. Танкерная версия

Михаил Гончар
13 мартa, 2023 понедельник
18:00
Мнение

В западных расследованиях появился танкер, подозрительно долго маневрировавший в районе диверсии

Следовательно, сюжет с "украинским следом" диверсии на "Северных потоках" развивается дальше. Кроме парусной (!) яхты "Андромеда" (кто-то считает, что парусная яхта — именно то судно, которое нужно для подводной диверсионной операции такого уровня:))), появился танкер, подозрительно долго маневрировавший в районе диверсии.

Это любопытный момент. Напоминает инцидент октября 2014 года, когда у берегов Швеции была зафиксирована "подозрительная подводная активность" и направлен "лучом" в сторону Калининграда сеанс радиосвязи. Шведы пришли к выводу, что происходит еще раз российская шпионская активность, но подлодка потерпела аварию. Поиски аварийной минисубмарины так и не увенчались успехом, но затем обратили внимание на странные перемещения двух гражданских судов — нефтяного танкера "NS Concord" российской компании "Совкомфлот" под флагом Либерии и научно-исследовательского судна "Профессор Логачев" (ФГУП "Полярная Морская Геологоразведочная"). В центральной части Балтийского моря они долгое время совершали маневрирование, нехарактерное для коммерческих и исследовательских судов. Это как раз и натолкнуло экспертов на вывод, что указанные суда осуществляли спасение подводной мини-лодки, которая выполняла специальное задание в районе шведского побережья и потерпела крушение.

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Наиболее вероятно, что минисубмарина покинула район находясь под дном крупноразмерного танкера, или танкер был заранее переоборудован под носителя. Тем более что и танкер, и научно-исследовательское судно провели до этого несколько месяцев в ремонте, что подтверждает версию о соответствующем переоборудовании для выполнения задач, не связанных с их традиционным применением.

Наиболее вероятно, что мини-субмарина покинула район находясь под дном крупноразмерного танкера, или танкер был заранее переоборудован под носителя. Тем более что и танкер, и научно-исследовательское судно провели до этого несколько месяцев в ремонте, что подтверждает версию о соответствующем переоборудовании для выполнения задач, не связанных с их традиционным применением.

[Россияне с советских времен отработали технологию использования гражданских судов (научно-исследовательских и транспортных) для выполнения специальных задач в военных целях. Мы описывали использование гражданской инфраструктуры русской военщиной в выпусках журнала "Черноморская безопасность", в частности, в числе 2(38) за 2018 год содержится статья "Морская газовая инфраструктура в российском противодействии НАТО на восточном фланге: потенциал гибридного использования в Черном и Балтийском морях"

Поэтому "танкерный след" в диверсии на путинских потоках опять же указывает на то, что за авторством стоят именно россияне. Технология отработана неоднократно. Таким образом, как я и писал, выполнение такого уровня диверсии требует подводной мини-лодки, с помощью которой и можно выполнить необходимые подготовительные работы. Надо посмотреть, какие суда были еще рядом, а также где и когда танкер был в ремонте и кто его использовал. Тем более что, как отмечают, танкер "Minerva Julie" направлялся из Роттердама, и после странных перемещений с 6 по 12 сентября 2022 года в конечном итоге прибыл в Санкт-Петербург. Даже если танкер не был переоборудован под носителя мини-субмарины, он послужил прикрытием для ее работы на наиболее ответственном этапе. Но тогда где-то должно быть еще одно судно, которое доставило и затем забрало мини-лодку в случае, если танкер не был носителем.

Это тоже вписывается в информацию, предоставленную американской SpaceKnow о прохождении в зоне диверсий двух судов с отключенными транспондерами AIS.

Источник

Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям

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