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OPINION

Путинские потоки. Диверсия – дело рук россиян

Михаил Гончар
28 мартa, 2023 вторник
16:00
Мнение

Немецкий интернет-портал t-online опубликовал 26 марта материалы, которые показывают не только фантастичность украинского следа в диверсии на путинских потоках, но и указывают прямо на исполнителя – Балтийский флот ВМФ РФ и судно СС-750 с подводной мини-лодкой на борту

Именно информация из немецкого источника выглядит убедительно и в фактологическом, и в техническом отношении. В отличие от версий об "украинском следе" в "расследованиях" американских и европейских СМИ пару недель назад, а также от "американо-норвежского следа" Сеймура Герша. Соотносится с написанным мной в "Зеркале недели" 13 марта: "…для выполнения соответствующих подготовительных работ должно быть привлечено хоть и гражданское, но должным образом оборудованное судно с бортовым краном для спуска и подъема грузов, со специально подготовленным экипажем, оснащенное по крайней мере дистанционно управляемым с манипулятором для осуществления подводно-технических работ.Что-то из категории многофункциональных аварийно-спасательных судов того же типа, что обслуживали строительство "Северного потока-2" ("Бахтемир", "Спасатель Карев"), или какое-то крупноразмерное судно. И выполнить комплекс подготовительных работ невозможно за один спуск на дно в течение всего часа, да еще и в трех местах… при выполнении подготовительных работ были использованы либо подводная мини-лодка сухого типа с манипуляторами, либо по крайней мере соответствующий дистанционно управляемый подводный аппарат".

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Главное средство – вспомогательное судно СС-750 (проэкт 141С, ГДРовской постройки) официально находится в составе БФ ВМФ РФ, приписанное к ВМБ в Балтийске, близ Калининграда. На борту находится и минисубмарина АС-26 (проект 1855, шифр "Приз")

Вот все сходится, причем не только по германским данным, но и подтверждается данными из российских источников. Главное средство – вспомогательное судно СС-750 (проект 141С, ГДРовской постройки) официально находится в составе БФ ВМФ РФ, приписанное к ВМБ в Балтийске, близ Калининграда. На борту находится и минисубмарина АС-26 (проект 1855, шифр "Приз").

Интересно и то, что в недавней публикации на сайте Корабел.ру, посвященной проблеме дефицита вспомогательных судов для ВМФ РФ, как раз отмечено, что "в России несут службу килекторные суда проектов 419 и 141 для подводных грузовых работ". Очень четко указывается специфика судна – выполнение подводных грузовых работ.

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Немецкий портал отмечает, что за неделю до взрывов, 19 сентября, начались масштабные маневры Балтийского флота, которые могли быть использованы в качестве прикрытия для реальной миссии.

Немецкий портал отмечает, что за неделю до взрывов, 19 сентября, начались масштабные маневры Балтийского флота, которые могли быть использованы в качестве прикрытия для реальной миссии. Отмечается, что в маневрах были привлечены бойцы 313 отряда спецназа: "Это элитные солдаты, обученные для подводных взрывных и диверсионных операций. В последующие дни подозрительные корабли были обнаружены в районе мест преступления над газопроводом Nord Stream". Как раз на причастность этого отряда (но не исключительно) к странным перемещениям судов в зоне достройки "Северного потока-2" в 2021 году и указывалось как в январской 2023 г. публикации ЗН, так и в докладе Центра глобалистики "Стратегия XXI" в октябре р.

Более того, начальник водолазной станции 313-го Отдельного отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами Александр Иванов с позывным "Громов" был одним из командиров сводной группы военнослужащих Главного управления глубоководных исследований МО РФ, 342-го аварийно-спасательного отряда, названного отряда

Поэтому появление конкретных фамилий в западных изданиях – дело недолгого времени.

Ну, а нам стоит подождать новых многомиллиардных исков к "Газпрому" и не только, поскольку речь идет о совершенном государственными организациями РФ, которыми являются соответствующие воинские части БФ ВМФ РФ.

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Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям

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