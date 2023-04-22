Нынешняя Московия успешно реализовала ключевую идею антиутопии Орвелла: в тоталитарном обществе за каждым надзирателем должно быть наблюдение.

"Будьте уважительны с путинскими телохранителями, они завтра могут стать губернаторами или министрами", — любит повторять русня в чиновничьих кабинетах. Казарма с бодигардами действительно превратилась в инкубатор высокопоставленных кадров. Сотрудников ФСО Путин назначает на руководящие должности в регионах, они фактически контролируют господствующую верхушку.

"Будьте уважительны с путинскими телохранителями, они завтра могут стать губернаторами или министрами", - любит повторять русня в чиновничьих кабинетах

Бывший сотрудник ФСО Сергей Морозов возглавлял Астраханскую область, затем его заменили еще одним "ФСОшником" Игорем Бабушкиным. Бывший "числитель" бункерного Алексей Дюмин отличился при захвате Крыма, а затем уехал губернатором в Тульскую область. Сотрудники ФСО возглавляли Ярославскую, Калининградскую области. И это только общественная часть большого списка.

Внутренние войска путиноиды перепаковали в т.н. "росгвардию", которую возглавил Виктор Золотов, бывший ФСОшник. Именно Золотову подчинили бригаду спецотряда ГРУ генштаба. Спецотряд — это некий предохранитель Путина, то есть именно то подразделение, которому по силам захватить любую резиденцию в Московии, или наоборот — предотвратить это. Из полицейских трофеев Золотов получил в подчинение СОБР и ОМОН.

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Именно "стражи" верховного бункеркомандующего делают успешную карьеру в силовых структурах

Именно "стражи" верховного бункеркомандующего делают успешную карьеру в силовых структурах. Вот бывший ФСОшник, а затем губернатор Калининградской области Евгений Зиничев после завершения губернаторской карьеры успел поработать заместителем директора ФСБ, затем пристроился в коррупционном кресле главы МЧС (для дерибана средств нужны также надежные кадры). Бывших "сторожей" немало не только у ФСБ и минобороны, но в думе, сенате, даже в правительстве ими пруд пруди.

Во время президентства Ельцина ФСО насчитывала 15 тыс. человек. Сейчас у бункерного уже около 60 тыс. часовых (точная цифра засекречена). Это больше, чем "кадыровцев" и "вагнеровцев" вместе взятых. Сюда стоит добавить численность распухшей росгвардии до 430 тыс. человек.

ФСО – самая преданная ботоксному фюреру структура. Служба охраняет кремль, личные резиденции, обеспечивает связь, передвижение, даже управляет его яхтами. Защищает даже от потусторонних сил

ФСО – самая преданная ботоксному фюреру структура. Служба охраняет кремль, личные резиденции, обеспечивает связь, передвижение, даже управляет его яхтами. Защищает даже от потусторонних сил. The Insider получило тайный документ о подготовке ФСО к защите от переворота. Его изучение дает немало оснований для размышления.

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"Охранка" Путина — уши кремля. Фюрер ликвидировал федеральное агентство правительственной связи, отдав его функции подразделению ФСО. Это значит, что служба имеет возможность прослушивать всю страну, особую ее элиту.

Бодигарды получили право изымать землю, перекрывать дороги, засекречивать персональные данные и т.д. Фактически служба превратилась в государство в государстве, не особо признавая законы своей страны.

ФСОшников" начали водить в храмы РПЦ, их защищают от "экстрасенсов ЦРУ", "пси-генераторов" (вроде башен мобильной связи, которые "программируют мозг")

"ФСОшников" начали водить в храмы РПЦ, их защищают от "экстрасенсов ЦРУ", "пси-генераторов" (вроде башен мобильной связи, которые "программируют мозг").

Отвечает за подготовку к "атаке ЦРУ" заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. Он руководит группой тарологов, экстрасенсов, черных магов и астрологов.

Все сотрудники ФСО проходят ментальную подготовку. Они должны верить в заговоры, миссию фюрера, быть преданными. Они тоже собирают экскременты карлика, как утверждает издание Paris Match.

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ФСОшники — это и актеры, которые служат массовкой на встречах карлика "с народом", это горничные, инженеры.

Недавно капитан ФСО Глеб Каракулов скрылся из-под носа службы во время заграничной командировки. Это первая публичная измена приближенного к кремлевскому карлику офицера. И это только начало. Даже среди приближенных телохранителей есть те, кто искренне желает смерти военному преступнику.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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