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OPINION

Путинская война с утраченными целями

Виктор Андрусив
27 февраля, 2023 понедельник
16:07
Мнение

Храбрость украинцев и солидарность Запада заставили Путина сделать свои цели очень маленькими и ограниченными

24 февраля годовщина войны. Войны, масштабы которой человечество не видело со времен Второй Мировой. Удары баллистических ракет, авиация, танковые клинья, РСЗО, окопы, линии фронта – все это человечество стремилось избежать более 70 лет. Однако утром 24 февраля Путин разбомбил все наши "никогда не снова", и уже через месяц мы получили Бучу и Изюм, ставшие символами трагедии сегодня на уровне с Освенцимом и Треблинкой.

Через год нашего храброго сопротивления возникает вопрос: а что было настоящей целью Путина? Какие подлинные цели он преследовал, начиная один из самых кровавых конфликтов в Европе? Мы ведь здравомыслящие люди не можем допускать, что Путин сам верит в пропаганду, которую скармливает россиянам. Конечно, он прекрасно знает, что в Киеве нет нацистов, что Украина не планировала никаких боевых действий и силовых решений для Донбасса. Оглядываясь назад, я твердо могу сказать, что год войны был годом постоянной смены путинских целей и планов от недопущения расширения НАТО до отстоять коридор в Крым.

Через год нашего храброго сопротивления возникает вопрос: а что было настоящей целью Путина? Какие подлинные цели он преследовал, начиная один из самых кровавых конфликтов в Европе?

15 декабря Путин направил требования к НАТО по возвращению к границам 1997 года и отказу во вступлении Украины и Грузии. Эти требования якобы должны были сдержать Россию от войны, которая в то время чувствовала себя не защищенной и испытывала угрозы. Странно, но Путин не требовал от НАТО провести "денацификацию киевского режима" и "демилитаризацию Украины". Хотя публично называет Запад куратором Киева. То есть, можем видеть, что перед войной главным вопросом для Путина было решение отношений именно с Западом, а не Украиной.

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Получив логический отказ, Путин объявил новые цели: демилитаризацию, денацификацию и освобождение территорий Луганской и Донецкой областей, и 24 февраля вторгся с 7 сторон в Украину. Решительное сопротивление украинцев по факту привело к колоссальным потерям российской армии и ее выведению из-под Киева. Фактически поражение россиян в битве под Киевом и под Харьковом ставило крест на целях "денацификации" и "демилитаризации".

Очевидно, что Путин должен определить новые цели в войне, хотя и не заявил о них публично. Решения присоединить захваченные территории к РФ и постоянные требования переговоров доказывают, что новыми целями стали содержание захваченных территорий. Именно на это направлялись значительные усилия россиян к концу года. В конце концов им даже пришлось отступить из Херсона без боя, и войска оттуда должны были укрепить новую линию фронта.

Решения присоединить захваченные территории к РФ и постоянные требования переговоров доказывают, что новыми целями стали содержание захваченных территорий.

Однако по мере того как произошла мобилизация и вербовка зэков в ПИК Вагнер, Путин решил попытаться отвоевать Донецкую область. Содержание захваченного Юга Украины и попытка захватить всю Донецкую область на сегодня остаются главными целями агрессии против Украины. Мы понимаем, что Путин не отказался от своих захватнических планов, но его реально достижимыми целями в войне на сегодня является фокус исключительно на отдельных регионах.

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Таким образом, война, которая началась как намерение остановить расширение НАТО и захватить Украину, на данном этапе происходит в нескольких регионах, которые не представляют стратегической ценности для России, кроме как сухопутного коридора в Крым. Путин потерял сотни тысяч солдат, сделал Россию самой подсанкционной страной мира, получил дополнительное расширение НАТО на средства Швеции и Финляндии и все это, чтобы завоевать несколько регионов Украины? Неужели ради такого стоило начинать масштабную войну?

Мы видим, что только через один год Путин несколько раз менял целые войны. Однозначно, что он будет продолжать изменять цели своей войны в зависимости от ситуации на фронте. Храбрость украинцев и солидарность Запада заставили его сделать свои цели очень маленькими и ограниченными. Но можем не сомневаться, что любые минимальные успехи российских оккупационных войск вновь заставят его расширять свои цели. Поэтому все вместе мы должны сделать все возможное, чтобы единственной целью войны стало спасти свои войска и выйти из Украины.

* Колонка Виктора Андрусива напечатана в блоге Института Кенана.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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