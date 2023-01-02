Где-то в телеграммах каналов мигают фрагменты из российских "огоньков". Сидят напомаженные и наштукатуренные "звезды" даже не моего возраста, а возраста моей мамы. Петросян еще старше.

Несут они еще большую примитивщину, чем раньше, еще и с примесями нацизма и ксенофобии.

Еще десять лет назад этот антиукраинский срам с петросянами, лещенками, газмановыми вел Зеленский и транслировали некоторые наши каналы. Это видео тоже гуляет по интернету.

Еще десять лет назад этот антиукраинский срам с петросянами, лещенками, газмановыми вел Зеленский и транслировали некоторые наши каналы

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Всюду сидят наши "землячки", о которых говорили: "О! А ты знаешь, что он или она из Украины?" Аплодирует родившийся в Запорожье выпускник львовской школы Гоша Куценко, бывший житель Львова Башмет, поет "Червону руту" Повалий.

В это время Киев бомбят. Им безразлично. Им и так удобно.

Советский Союз и его наследница путинская Россия – центры мирового безразличия. Те, кто имеет хоть каплю чести и совести, выпадают оттуда.

Впервые за многие годы нет там советской легенды Аллы Пугачевой, ее мужа Максима Галкина. И Владимира Зеленского нет. Он здесь, с нами, обращается к украинцам на фоне кадров из Бучи. И украинцы плачут.

В сказке Андерсена "Снежная королева" есть рассказ о злом тролле, сделавшем зеркало, в котором все хорошее становится злым, а зло еще больше бросается в глаза. Зеркало разбилось и кусочки его попали в глаза или сердца многих людей. Нам еще нужно много работать для того, чтобы эти кусочки у нас растаяли, как кусочек в сердце героя Андерсена Кая

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Вся эта жестокая и лживая советчина сидела или сидит в каждом из нас. В сказке Андерсена "Снежная королева" есть рассказ о злом тролле, сделавшем зеркало, в котором все хорошо становится злым, а зло еще больше бросается в глаза. Зеркало разбилось и кусочки его попали в глаза или сердца многих людей.

Нам еще предстоит много работать для того, чтобы эти кусочки у нас растаяли, как кусочек в сердце героя Андерсена Кая.

Интересно, что даже эта сказка претерпела в Советском Союзе цензуру. Вычеркнули упоминания о Христе и молитве "Отче наш"))).

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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