Путинская Россия становится все больше похожа на сталинский концлагерь
Террор превращается на все более важный инструмент сохранения власти кремлем
Вот несколько фактов.
Путин поручил спецслужбам "жестоко бороться с предателями, шпионами и диверсантами". К их числу будут относиться все неугодные.
В докладе совета федератов говорится, что выехавшие из страны после начала войны россияне становятся шпионами ЦРУ, МИ-6 и ГУР.
Депутаты предлагают свое видение как ограничить выезд россиян за границу: запретить удаленную работу, увеличить налоги.
Количество мест для приговоренных к принудительным работам планируется нарастить вдвое – до 80 тыс. Сейчас в России 440 тыс. заключенных. Каждый пятый сможет работать во благо режима.
Сталинские репрессии происходили по социальным признакам – превентивно истреблялись целые слои населения и нации. Путинская машина направила свое острие на средний класс – наиболее образованный, обеспеченный и опасный для режима
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В чем сходство со сталинской эпохой?
Сталинские репрессии происходили по социальным признакам – превентивно истреблялись целые слои населения и нации. Путинская машина направила свое острие на средний класс – наиболее образованный, обеспеченный и опасный для режима.
Путин только начинает осваивать труд зэков. Еще в прошлом году Федслужба отбывания наказаний предложила возобновить практику трудовых лагерей, чтобы заменить мигрантов зэками. Инициативу поддержали в Кремле. Хотя и без этих формальностей ФСИН является крупнейшим "работодателем" России с многомиллиардными оборотами и гигантской коррупцией. В этом году часть зэков даже отправили на бронетанковые заводы Урала работать в три смены.
Зэки – важный актив военной машины кремля. Здесь Путин уже даже переплюнул Сталина.
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Зэки – важный актив военной машины кремля. Здесь Путин уже даже переплюнул Сталина. Кремль позволил Пригожину вытащить из тюрем более 40 тыс. зэков и бросить их на фронт. Как и при Сталине, сейчас тюрьмы России становятся транзитным пунктом на пути заключенных в трудовые лагеря или ПИК, которых создается все больше.
Но сталинский пример показывает, что со временем маниакальный террор быстро растет в масштабах. Если Путин удержится у власти – впереди чистки в армии, репрессии против олигархов, современная версия раскулачивания.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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