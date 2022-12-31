Вот несколько фактов.

Путин поручил спецслужбам "жестоко бороться с предателями, шпионами и диверсантами". К их числу будут относиться все неугодные.

В докладе совета федератов говорится, что выехавшие из страны после начала войны россияне становятся шпионами ЦРУ, МИ-6 и ГУР.

Депутаты предлагают свое видение как ограничить выезд россиян за границу: запретить удаленную работу, увеличить налоги.

Количество мест для приговоренных к принудительным работам планируется нарастить вдвое – до 80 тыс. Сейчас в России 440 тыс. заключенных. Каждый пятый сможет работать во благо режима.

Сталинские репрессии происходили по социальным признакам – превентивно истреблялись целые слои населения и нации. Путинская машина направила свое острие на средний класс – наиболее образованный, обеспеченный и опасный для режима

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В чем сходство со сталинской эпохой?

Сталинские репрессии происходили по социальным признакам – превентивно истреблялись целые слои населения и нации. Путинская машина направила свое острие на средний класс – наиболее образованный, обеспеченный и опасный для режима.

Путин только начинает осваивать труд зэков. Еще в прошлом году Федслужба отбывания наказаний предложила возобновить практику трудовых лагерей, чтобы заменить мигрантов зэками. Инициативу поддержали в Кремле. Хотя и без этих формальностей ФСИН является крупнейшим "работодателем" России с многомиллиардными оборотами и гигантской коррупцией. В этом году часть зэков даже отправили на бронетанковые заводы Урала работать в три смены.

Зэки – важный актив военной машины кремля. Здесь Путин уже даже переплюнул Сталина.

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Зэки – важный актив военной машины кремля. Здесь Путин уже даже переплюнул Сталина. Кремль позволил Пригожину вытащить из тюрем более 40 тыс. зэков и бросить их на фронт. Как и при Сталине, сейчас тюрьмы России становятся транзитным пунктом на пути заключенных в трудовые лагеря или ПИК, которых создается все больше.

Но сталинский пример показывает, что со временем маниакальный террор быстро растет в масштабах. Если Путин удержится у власти – впереди чистки в армии, репрессии против олигархов, современная версия раскулачивания.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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