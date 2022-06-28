Путинская Россия пытается реставрировать империю, где нет места Украине, – историк Владлен Мараев
Автор ютуб-канала "История без мифов" Владлен Мараев считает, что путинская Россия пытается реставрировать Российскую империю, где вообще нет места Украине
Писатель поделился деталями в эфире телеканала "Еспрессо".
"То, что сейчас пытается сделать путинская Россия, это фактически реставрация Российской империи. При чем в ее худшем формате - консервативной, националистической, шовинистической, русофильской империи, где вообще нет места Украине", - отметил Мараев.
Историк убежден, что украинцы способны дать отпор российским оккупантам.
"Идеологическая концепция Российской Федерации - что якобы украинцы и россияне являются одним народом. Этот бред россияне пытаются распространять довольно долго. То, что российские оккупанты делают в Украине, - это трагедия. Но в силах украинцев сломать эту политику для того, чтобы самим быть хозяевами своей жизни", - заметил Владлен Мараев.
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- Утром 28 июня Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ ведут штурмовые действия по направлениям Волчеяровка – Лисичанский НПЗ, Довгенькое – Долина, а также штурмуют Харьковское направление. В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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