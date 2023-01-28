Путинская Россия не смогла продемонстрировать возможности второй армии мира, - российский оппозиционер Фейгин
Российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что у России после поражения появятся проблемы на ближайшие 40 лет
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Концепция победы Украины предусматривает то, что у Москвы появятся после ее поражения заботы на ближайшие лет 20-30, а то и все 40. Придется решать свои внутренние проблемы по преодолению кризиса власти, смене этой власти. На это еще придется Что будет с системой, что будет с экономикой, социальной сферой, демографией? Что будет с так называемыми союзниками в лице Пекина без возможности апеллирования к каким-либо потенциальным экссоюзникам, партнерам, как их Путин называл. То есть минус Запад во всем", - заметил Фейгин.
Российский оппозиционер добавил, что путинская Россия самостоятельно не смогла продемонстрировать возможности второй армии мира.
"У России собственных ресурсов для того, чтобы выдержать все угрозы и справиться самостоятельно, уже нет. Путинская Россия самостоятельно не смогла продемонстрировать возможности второй армии мира, чтобы захватить территории соседнего государства, прежде всего Украины. Потому что здесь все сломалось, именно в Украине все сломалось". Значит справиться с внутренними проблемами самостоятельно Москва не может», – подчеркнул Фейгин.
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