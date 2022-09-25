Путинская репрессивная машина потеряет контроль над мобилизацией, - генерал Маломуж
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж отметил, что репрессивный формат мобилизации никогда не позволял активно мобилизовать военных
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Репрессивный формат мобилизации в РФ ускоряет выезд россиян за границу. Понятно, что руководство РФ будет закрывать границы и это будет побуждать к массовым протестам в крупных городах. Спецслужбы и правоохранительные органы России уже проводят репрессии", - отметил Маломуж.
По его словам, если мобилизация в РФ будет насильственной и мобилизованные будут направлены на войну, где они будут уничтожены - это вызовет более мощную волну протестов.
"Репрессивная машина России, которая составляет полтора миллиона человек - это ФСБ, МВД, разведка, Росгвардия не сможет управлять процессом, но этот процесс долог. Нам нужно готовиться к серьезным испытаниям на фронте и работать над распадом этих мобилизованных, чтобы они видели перспективу - или умереть, или сдаться в плен, или массово выступать с протестами", - добавил Маломуж.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- Часть мобилизованных в России будет направлена на восстановление численности личного состава росгвардии
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