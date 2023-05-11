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Путинская "последняя ночь с бывшим гаремом"

Алексей Голобуцкий
11 мая, 2023 четверг
08:01
Мнение Алексей Голобуцкий

Как и кому будет платить Россия за присутствие на параде 9 мая лидеров нескольких стран

Россия очень дорого заплатит за иррациональную прихоть Путина иметь себе на "День победы" не только Лукашенко, но и лидеров центральноазиатских стран. При этом заплатит (и уже платит) буквально в экономическом смысле.

Напомню, Путин оплатил себе на завтрак в Грановитой палате Кремля, один час парада, быстрое совместное возложение цветов и обед 6,5 лидера (6,5 – потому что явно больной Лукашенко на обед остаться не нашел сил). Оплачивать Россия будет присутствие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Хотя и Беларуси тоже придется что-нибудь подбросить.

Лукашенко, фактически, полностью принял роль "политического эскортника" - ему нужны деньги и новые кредиты, именно за деньгами он и приехал. Причем приехал в состоянии, когда должен был бы тихо лежать под капельницей (да и многие заметили неснятый бинт на правой руке Лукашенко): белорусские паблики отмечают, что у Лукашенко не хватило сил даже на традиционную речь, передоверил ее министру обороны. Это очень ярко подчеркивает и характер взаимоотношений Путина и Лукашенко, и степень зависимости белорусского диктатора, и его реальную значимость (где-то в районе дна погреба с прошлогодним клубнем).

Плюс по состоянию Лукашенко должны были ударить еще и нервы из-за "дронового фактора": нашим спецслужбам успешно удалось донести до всех представителей страны-агрессора (и приспешников), что технически и тактически они в состоянии организовать взрывной сюрприз даже на Красной площади. И Лукашенко ехал на тот парад с четким пониманием: если что, то под атакой дрона окажется какой-нибудь очередной "Путин №2" или "№3" и в целом Кремлю будет фиолетово. А вот за Лукашенко прилетит по вполне натуральному "и ни за что, просто за компанию".

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Путин просто не мог допустить мысли: как это парад, а Лукашенко под рукой нет. Он хотел иметь миньона рядом, все остальное его не интересовало. Но свою оплату Лукашенко, очевидно, получит

Но Путин просто не мог допустить мысли: как это парад, а Лукашенко под рукой нет. Он хотел иметь миньона рядом, все остальное его не интересовало. Но свою оплату Лукашенко, очевидно, получит.

Пашинян не в гораздо лучшей ситуации: его вообще использовали как "бартерную дешевку". Есть информация, что лидера Армении в Москву упорно попросил приехать Иран. Отказа не предусматривалось, потому что Иран сегодня – единственная страна, защищающая дипломатические интересы Армении. Россия отошла от этих дел, очевидно перепроверив вопрос Армении Турции. И мы помним, что именно Иран является поставщиком РФ "Шахедов", пуль, ракет и минометных снарядов.

Итак, Путин хочет на обеде и на параде Пашиняна, Пашинян прислушивается разве к просьбам Ирана, Путин просит Иран распорядиться, чтобы Пашинян таки уехал, а за это он купит у Ирана за дорого/даст дешево что-то нужное. Пашиняна мы на параде видели – значит, и это Россия оплатит.

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Присутствие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – это уже "подарок" от нового "старшего партнера", от Китая.

Присутствие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – это уже "подарок" от нового "старшего партнера", от Китая. Здесь следует учитывать два фактора. Первый: Россия становится полноценной сырьевой колонией Китая (по итогам 2022 г. Россия увеличила экспорт нефти в Китай почти на 10%, уголь — на 21%, газа — в 1,5 раза, впервые став его крупнейшим поставщиком; в КНР закупила электронику и технику на $4,8 млрд взамен западным, уже к концу 2023 года россияне ожидают, что юань станет основной валютой в российской торговле). И второе: Китай фактически подгреб в свою зону влияния и контроля государства Центральной Азии, сейчас на этом фронте происходят очень активные события.

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До сих пор ведет игру "Китай в целом готов оказать дружескую поддержку другу Путину и дружественной России", но долго эта игра очевидно не продлится. Вот и получается, что присутствие лидеров центральноазиатских стран (которых Путину до сих пор нравится считать зависимыми от России, но по факту они уже в пуле КНР) – это подарок от нового резкого "хана" старому и практически списанному, "последняя ночь с бывшим гаремом как сувенир" на память", так сказать. Китай просто озвучил новым "младшим партнерам" свою просьбу "заехать на обед в Москву", при этом озвучил буквально накануне, потому что официальное согласие дипломатических ведомств подтверждали буквально в последний момент.

И тут Путин тоже очевидно расплатится – большим объемом экспорта сырья в КНР, большими скидками, более низкими ценами, большими дополнительными обязательствами как поставщика...

Вот и выходит в итоге, что ностальгический сентимент царя "чтобы ко мне приехали на парад вот эти" будет по высокому тарифу оплачен Россией. При этом это действительно породный сентимент: заметьте, на параде не было ни представителя Пекина, ни представителя Дели – никакой демонстрации мира реальной поддержки не получилось. Зато получилось что-то жалкое и абсурдное.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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