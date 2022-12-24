Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я не могу прогнозировать, попытается ли Путин осуществить новое наступление с территории Беларуси. Некоторые считают, что он сможет, некоторые - что у него не хватит ресурсов. Я склоняюсь к мнению, что российские ресурсы ограничены. Путинизм - это система, которая основана на лжи и грабежи. Тотальная ложь и грабеж. И путинизм ослабил российскую армию так же, как и Россию в целом. Путин может попробовать новые атаки, и мы на Западе должны быть готовы продолжать нашу поддержку Украины, - отметил Фрид.

По словам эксперта, Лукашенко поддерживает Путина политически, и вообще.

"Но, Лукашенко не совсем готов взять на себя обязательство поддерживать чужую агрессивную войну. Я не могу дать вам ответ, вступит ли Беларусь в войну на стороне России, как и не могу сказать, что произойдет, если она попытается это сделать. Я не думаю, что белорусская армия и белорусский народ восхищаются этой идеей, ведь белорусская демократическая оппозиция ведет в определенном смысле такую же борьбу, как и украинский народ - борьбу за независимость и свободу", - подчеркнул Фрид.

Напомним, 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.

19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

22 декабря Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть".

На сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но не следует полностью отвергать вероятность такого развития событий.

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