Путинистка Бабкина приехала в разбомбленный Россией театр в Мариуполе и заявила, что он всегда был российским
Российская артистка Надежда Бабкина записала видео в изуродованном российскими захватчиками Мариупольском драматическом театре и заявила, что приехала "поддержать людей"
Видео в своем Instagram выложил Дмитрий Гордон.
"Певица Надежда Бабкина. Ни мозгов, ни совести, ни будущего", - прокомментировал телеведущий и журналист.
На видео российская певица и актриса Надежда Бабкина на фоне обгоревших стен театра во временно оккупированном Мариуполе, на который россияне в марте сбросили авиабомбу, размышляет об ужасах жизни в 21 веке.
"Я нахожусь в Мариуполе в российском драматическом театре. От него вот, что осталось. Люди здесь работают, восстанавливают, это самое главное. Я на входе "мужичка" встретила - ни семьи, ни дома, ничего нет. Он приходит сюда чтоб и помогать, и веру себе вернуть. Я приехала сюда, чтобы поддержать людей", - заявила Бабкина.
Судя по словам артистки, она убеждена, что причиной ужасов в Мариуполе является Украина.
"Все очень грустно, жаль. Не понимаешь, как такое может быть в 21 веке. Но, к сожалению, это произошло. Русский драматический театр и вдруг все переименовали. Слово "русский" убрали, и осталось это как областное – украинская принадлежность. А на самом деле, это российский драматический театр и очень серьезный", - сказала Бабкина.
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