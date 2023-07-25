Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов и представителей разведки в нескольких странах, в том числе в России.

Отмечается, что российские службы безопасности за два-три дня предупредили российского президента о том, что Пригожин готовит возможный мятеж.

В Кремле и на нескольких стратегических объектах сразу приняли меры по усилению безопасности и увеличили количество президентской охраны. Зато больше никаких мер принято не было

"У Путина было время, чтобы принять решение ликвидировать [мятеж] и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был абсолютный ужас и растерянность. Они долго не знали, как реагировать", - сказал один из анонимных чиновников европейской безопасности.

Кроме того, отсутствие приказов от высшего командования Кремля заставило местных чиновников самостоятельно решать, как действовать, по словам представителей европейской безопасности. Без каких-либо четких приказов местные военные и руководители службы безопасности приняли решение не пытаться остановить вооруженные до зубов войска Вагнера.

"С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне даже хуже", — сказал высокопоставленный украинский силовик.

Также один из чиновников заявил WP, что некоторые поддержали Пригожина и его идею "очищения", считая, что "рыба гниет из головы". По словам высокопоставленного чиновника НАТО, некоторые высокопоставленные лица в Москве, "похоже, готовы были объединиться вокруг Пригожина", а многие из рядового состава российской армии хотели, чтобы хозяин вагнеровцев добился успеха в проведении изменений в верхушке российской армии, думая, что тогда "им станет".

Один из дипломатов РФ рассказал, что "были беспорядки, о глубине которых можно спорить, но согласованности действительно не было": "Мы слышали все эти заявления. Они не всегда были последовательными... Некоторое время они не знали, как реагировать".

Путин пообещал подавить восстание утром, когда восстание началось, но к тому времени, когда он наконец-то появился на публике более чем через 48 часов, он сказал, что все шаги были предприняты по его «прямому приказу», чтобы избежать большого кровопролития.

Члены российской элиты заявили, что разногласия по ведению войны и ее ведению российским военным руководством будут продолжаться, несмотря на пиар-кампанию Кремля, чтобы продемонстрировать, что Путин контролирует ситуацию, и начало кампании по очистке рядов российской армии от критиков и сторонников Пригожина среди российских ультранационалистов.

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил WP, что все оценки, изложенные выше, – это "чепуха" от "людей, не имеющих информации".

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

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