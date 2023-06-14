В мировых медиа начались упорные ср*чи по поводу успехов украинской армии: одни авторы восхваляют наше войско, цитируют экспертов и анализируют деморализацию рашистов, другие же — наоборот, говорят ртом российской пропаганды, акцентируя на потерях.

Запад перегрет ожиданиями наступательной активности ВСУ, поэтому Украина для сохранения поддержки должна постоянно идти вперед хотя бы на 2 км, даже на 500 м в день. Это мнение я впервые услышал от украинских политиков, а теперь вот американский Politico расписал этот "синдром победы" во всех красках.

США могут урезать военную помощь Украине в случае провала контрнаступления: если Украина добьется успеха, военная и экономическая помощь будет поступать, тогда как неудача может привести к призывам дипломатического урегулирования конфликта и разрушить одно из знаковых достижений Белого дома.

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Чиновники не уверены, что законодатели утвердят дополнительное финансирование Украины по завершению текущего транша: любые промахи в контрнаступлении могут привести к призывам сократить расходы на оборону. Бенефициары как успеха, так и украинского поражения пытаются влиять на мозги политиков через СМИ.

Мы недооценили значение встречи Байдена и Сунака: похоже, они определились с будущим бункерного: он должен потерять власть после успешного наступления ВСУ. Это дает понять британский Economist в статье под названием "Запад видит три версии развития войны в Украине"

Мы недооценили значение встречи Байдена и Сунака: похоже, они определились с будущим бункерного: он должен потерять власть после успешного наступления ВСУ. Это дает понять британский Economist в статье под названием "Запад видит три версии развития войны в Украине".

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Первая: Украина совершает большой прорыв, возвращая значительную часть территорий на Востоке страны, грозит аннексированному Крыму. Из-за потерь Путин может потерять власть, а Россия контроль над своим ядерным арсеналом.

Вторая: Рашисты не разгромлены полностью, но перед ними в полный рост вырисовывается перспектива дальнейших поражений. И этого может быть достаточно для ослабления фюрера.

Третья: Россия удержит большую часть оккупированных территорий, что ободрит Путина. Ну, должен быть для баланса пессимистический сценарий...

Самое важное, что ключевые политики планеты формулируют задачу уничтожить Путина комплексно: мол, это не только цель ВСУ, но и Запада, который должен поработать над расширением гарантий Киеву. "Если подобные гарантии — по обороне и восстановлению инфраструктуры — будут юридически оформлены на долгий срок, это уничтожит надежду Кремля дождаться "усталости" Запада от помощи Украине", — резюмирует Economist.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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