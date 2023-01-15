Путина свергнут или военные, или бизнесмены, - президент Чехии Земан

Об этом сообщает издание České noviny.

По словам Земана, "у бизнесменов есть оправданное чувство, что антироссийские санкции существенно вредят их интересам".

"Не исключено, что если российские войска и дальше будут оставаться в Украине, Путина свергнут либо военные, либо бизнесмены. Солдаты проиграют, и они чувствуют, что это из-за того, что политическое руководство страны слабо и недостаточно их поддерживает", - цитирует президента издание.

Земан также заявил, что посоветовал бы Путину вывести войска из Украины.

"Я бы ему совершенно по-дружески сказал, чтобы он выводил армию из Украины. Никто не хочет, чтобы он на словах признал свою ошибку, он мог бы признать ее, выведя армию", - сказал он.

Издание отмечает, что после полномасштабного вторжения Земан изменил свою позицию, например, в отношении санкций, которые он ранее критиковал. Он также заявил, что его отношения с Путиным базируются на экономической дипломатии, поскольку ранее Россия являлась поставщиком "очень дешевого энергетического сырья".

"Поскольку я хочу защищать интересы чешской экономики, у меня не было абсолютно никаких причин выступать против Владимира Путина. Все изменилось только после нападения на Украину, потому что это уже то, что даже экономическая дипломатия может простить", - добавил президент Чехии.

14 января в Чехии проголосовали в первом туре президентских выборов. После восстановления государственной независимости Чехии и до 2013 главу чешского государства избирали в парламенте. Первым и пока единственным всенародно избранным президентом современной Чехии является Милош Земан, новый глава государства будет избран во втором туре.

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