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Главная война с Россией Путина свергнут или военные, или бизнесмены, - президент Чехии Земан

Путина свергнут или военные, или бизнесмены, - президент Чехии Земан

15 января, 2023 воскресенье
17:32
война с Россией Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Путина от власти отстранят либо военные, понимающие слабость своего руководства, либо бизнесмены, испытывающие влияние санкций против РФ

Об этом сообщает издание České noviny.

По словам Земана, "у бизнесменов есть оправданное чувство, что антироссийские санкции существенно вредят их интересам".

"Не исключено, что если российские войска и дальше будут оставаться в Украине, Путина свергнут либо военные, либо бизнесмены. Солдаты проиграют, и они чувствуют, что это из-за того, что политическое руководство страны слабо и недостаточно их поддерживает", - цитирует президента издание.

Земан также заявил, что посоветовал бы Путину вывести войска из Украины.

"Я бы ему совершенно по-дружески сказал, чтобы он выводил армию из Украины. Никто не хочет, чтобы он на словах признал свою ошибку, он мог бы признать ее, выведя армию", - сказал он.

Издание отмечает, что после полномасштабного вторжения Земан изменил свою позицию, например, в отношении санкций, которые он ранее критиковал. Он также заявил, что его отношения с Путиным базируются на экономической дипломатии, поскольку ранее Россия являлась поставщиком "очень дешевого энергетического сырья".

"Поскольку я хочу защищать интересы чешской экономики, у меня не было абсолютно никаких причин выступать против Владимира Путина. Все изменилось только после нападения на Украину, потому что это уже то, что даже экономическая дипломатия может простить", - добавил президент Чехии.

  • 14 января в Чехии проголосовали в первом туре президентских выборов. После восстановления государственной независимости Чехии и до 2013 главу чешского государства избирали в парламенте. Первым и пока единственным всенародно избранным президентом современной Чехии является Милош Земан, новый глава государства будет избран во втором туре.

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Чехия
санкции против России
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